Taylor Phinney torna su alcune pratiche poco chiare che venivano fatte in gruppo... Intervistato per la puntata del podcast Thereabouts, ha tirato fuori degli aneddoti. Ricordiamo che Taylor Phinney si è ritirato nel 2019, a soli 29 anni, ma spiega cosa bisognava fare per stare in gruppo. Parla di abuso di oppioidi e di iniezioni di cortisone al “momento giusto”. Poi testimonia anche una sua esperienza dopo un'iniezione al cortisone: “Era come se volassi malgrado mezza gamba non mi funzionasse”. Lui aveva l'esenzione, ma gli altri? Taylor Phinney ha collezionato in carriera 13 vittorie, una anche al Giro d'Italia 2012.

Il periodo dell'EPO e delle trasfusioni era finito ma...

C’è stato un periodo in cui mi veniva detto di finire le borracce in corsa. Quando ho iniziato a correre, il periodo dell’EPO e delle trasfusioni sembrava finito, ma c’era ancora un grande abuso di oppioidi nello sport. Non so se questo ora sia finito, ma era talmente ampio nei miei primi anni che a fine corsa ti prendevi un paio di Tramadol, che è un po’ come prendere una pasticca o due di Vicodin assieme ad un bel po’ di caffè e magari delle Pseudoefedrine. È praticamente una bomba, se lo prendo ora mi manderebbe sulla luna. Non faceva per me, ma mi è stato offerto. [Taylor Phinney al podcast Thereabouts]

Le iniezioni al cortisone per le Classiche

Gli antidolorifici non erano l’unica cosa, specialmente nelle Classiche erano in molti a farlo. Per me era una follia e ne ho parlato in un'intervista, raccontando anche come ad alcuni veniva fatta una iniezione di cortisone al momento giusto per alcune corse, cose di cui non hai bisogno. Se hai bisogno di un'iniezione devi fermarti per un po’, non prenderla e poi magari vincere il Fiandre

Ne ho parlato, ma sono stato provato

Era come se volassi malgrado mezza gamba non mi funzionasse. In quel momento ho capito meglio. Ne ho parlato pubblicamente e sono stato rimproverato dalla dirigenza. Una volta che sei nel sistema e cominci a parlare delle cose sbagliate... Ma queste sono in qualche modo connesse a chi ti paga lo stipendio, sei in una posizione per cui le persone possono dirti cosa dire e punirti se non obbedisci alle regole che possono decidere in qualsiasi momento

Specialista delle cronometro, conquistò la crono della 1a tappa del Giro d'italia 2012, quando batté Geraint Thomas, Rasmussen e Manuele Boaro a Herning. È stato inoltre campione del mondo juniores e Under 23 a cronometro, argento ai Mondiali 2012, e oro nella cronosquadre a Richmond 2015. Particolarmente attivo anche in pista, è stato campione del mondo nell'inseguimento individuale nel 2009 e nel 2010.

