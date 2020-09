10’42'' per completare i 10,1 km della prova a cronometro di San Benedetto del Tronto. Non solo Filippo Ganna ha conquistato la tappa finale della Tirreno-Adriatico, ma ha anche segnato il record del tracciato che apparteneva a Fabian Cancellara. Una bella soddisfazione per il corridore della Ineos Grenadiers che ora punta, con qualche certezza in più, al Mondiale di Imola (la cronometro si correrà il 25 settembre su un tracciato di 42 km).