Ciclismo

Numero di Woods sul Muro Pantani: tappa e maglia alla Tirreno-Adriatico, Nibali 17°

Prima tappa in salita alla Tirreno-Adriatico che vedeva la frazione Follonica-Saturnia. Arrivo dopo una discesa tecnica, ma c'era da affrontare per ben due volte il Poggio Murella, ribattezzato il "Muro Pantani". In quel momento l'attacco di Michael Woods, poi ripreso da Majka in discesa. In volata ha vinto il canadese che si prende anche la maglia azzurra di leader. Nibali 17° nella generale.

00:03:19, 1552 Visualizzazioni, un' ora fa