Ciclismo

Simon Yates: "Ho le gambe giuste e sono fiducioso per il Giro d'Italia"

Tappa e maglia per Simon Yates che si è aggiudicato la Norcia-Sassotetto, la frazione regina di questa Tirreno-Adriatico. Il corridore della Mitchelton Scott è molto felice per la sua condizione che sta crescendo secondo i piani in vista del Giro d'Italia che comincerà il 3 ottobre da Monreale.

