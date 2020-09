Ciclismo

Tirreno-Adriatico: Hamilton beffa Masnada e fa sua la 4a tappa, gli highlights

Ad aggiudicarsi la frazione partita da Terni e giunta a Cascia è un australiano, Lucas Hamilton, che in uno sprint a due ha beffato il nostro Fausto Masnada, davvero coraggioso ad attaccare in discesa. Resta in maglia azzurra di leader il canadese Michael Woods (EF).

00:04:43, 95 Visualizzazioni, 7 ore fa