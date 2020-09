Ciclismo

Yates e Tomas si marcano, Nibali fuori classifica, vince van der Poel: gli highlights della 7a tappa

Ultima tappa in linea prima della cronometro di San Benedetto. Simon Yates non riesce a incrementare il proprio vantaggio su Geraint Thomas che potrà quindi superarlo dovesse recuperare i 39'' di margine per il corridore della Mitchelton Scott.

00:04:32, 405 Visualizzazioni, un' ora fa