Ciclismo

Tirreno-Adriatico, che botta per Simon Carr: non vede lo spartitraffico e sbatte contro il cartello

TIRRENO-ADRIATICO - Brutta botta per il ciclista della EF Education - Nippo. Ai meno 58.8 dall'arrivo della sesta tappa, il britannico non riesce ad evitare lo spartitraffico in mezzo alla strada e sbatte contro il cartello stradale. Fortunatamente non sembrano esserci grossi problemi: il ciclista ha ripreso a pedalare.

00:00:31, 12 minuti fa