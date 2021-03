Ciclismo

Tirreno-Adriatico - Elia Viviani: "Abbiamo sbagliato tutto fino ad adesso"

TIRRENO-ADRIATICO - Elia Viviani spera di cogliere il primo successo in maglia Cofidis prima dell'inizio delle Classiche. La Tirreno-Adriatico può essere una buona chance, ma per ora non sono arrivati guizzi da parte del corridore veronese in attesa di giorni migliori.

00:01:16, 2 ore fa