Ciclismo

Tirreno-Adriatico, fantastico van Aert! Vince la crono e fa doppietta

TIRRENO-ADRIATICO - 11 minuti e 6 secondi per mettere in fila tutti quanti a San Benedetto del Tronto: è questo il tempo che ha impiegato Wout van Aert per centrare il secondo successo di tappa e chiudere con il botto una Tirreno-Adriatico da assoluto protagonista. Battuti due specialisti come Ganna e Küng.

00:00:54, un' ora fa