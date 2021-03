Tadej Pogacar che ha conquistato la seconda classifica generale della stagione dopo Filippo Ganna che ha interrotto la sua striscia di 8 successi consecutivi a crono che durava dal 21 agosto scorso. Poco male, il verbanese avrà tante altre occasioni in carriera a partire dal Giro d'Italia Fabian Cancellara e Tony Martin avevano realizzato un 8-0 nella loro carriera. È andata in archivio la Tirreno-Adriatico , con il successo finale diche ha conquistato la seconda classifica generale della stagione dopo la vittoria dell'UAE Tour . A mettere il punto esclamativo su questa edizione, la solita cronometro di San Benedetto del Tronto. Questa volta niente da fare perche ha interrotto la sua striscia di 8 successi consecutivi a crono che durava dal 21 agosto scorso. Poco male, il verbanese avrà tante altre occasioni in carriera a partire dal Giro d'Italia con la cronometro di Torino . Non ha vinto a San Benedetto, ma ha piazzato diversi record in questo lasso di tempo. Tanto per dire, nemmenoavevano realizzato un 8-0 nella loro carriera.

Si interrompe la striscia di Ganna: imbattibile da agosto a marzo

Filippo Ganna. Alla Tirreno-Adriatico il verbanese molla lo scettro, e dire che proprio nella stesso crono dello scorso anno Ganna piazzò il tempo record a San Benedetto del Tronto, un 8-0 a cronometro. Ganna è arrivato all'appuntamento finale della Tirreno-Adriatico cotto e lo si era già visto nella tappa precedente con arrivo a Lido di Fermo, dove il corridore della Ineos si era staccato sull'ultima salitella di giornata. Nonostante il gruppo non andasse a ritmo sostenuto. In crono come queste, al termine di una corsa a tappe, la condizione fisica è decisiva e Ganna era semplicemente 'arrivato'. Poco male, è giunto comunque 3° al traguardo e resta sempre l'uomo da battere in questa particolare specialità. Almeno fino al ritorno di Evenepoel. La striscia si è chiusa. Dal 21 agosto scorso alla crono di San Benedetto del Tronto, Ganna aveva sempre vinto nelle prove contro il tempo. Van Aert, Rohan Dennis, Geraint Thomas, Campenaerts, Bjerg, Bissegger e altri ci avevano provato, ma avevamo avuto un solo vincitore per quasi 7 mesi:. Alla Tirreno-Adriatico il verbanese molla lo scettro, e dire che proprio nella stesso crono dello scorso anno Ganna piazzò il tempo record a San Benedetto del Tronto, battendo quello precedente di Fabian Cancellara . Niente paura, ci sta una giornata no, un momento di defaillance... Soprattutto dopo. Ganna è arrivato all'appuntamento finale della Tirreno-Adriaticoe lo si era già visto nella tappa precedente con arrivo a Lido di Fermo, dove il corridore della Ineos si era staccato sull'ultima salitella di giornata. Nonostante il gruppo non andasse a ritmo sostenuto. In crono come queste, al termine di una corsa a tappe, la condizione fisica è decisiva e Ganna era semplicemente 'arrivato'. Poco male, è giunto comunque 3° al traguardo e resta sempre l'uomo da battere in questa particolare specialità. Almeno fino al ritorno di

La striscia vincente di Ganna

Data Crono 21/08/20 Campionati italiani 14/09/20 Tirreno-Adriatico 25/09/20 Mondiali 3/10/20 Monreale-Palermo (Giro d'Italia) 17/10/20 Conegliano-Valdobbiadene (Giro d'Italia) 25/10/20 Cernusco sul Naviglio-Milano (Giro d'Italia) 7/02/21 Étoile de Bessèges 22/02/21 UAE Tour

Ganna molla il trono delle crono: è 3° dietro a van Aert e Küng

Prima Küng poi van Aert

Stefan Küng che aveva superato la media di 54 km/h. Un bello sfizio per il corridore della Groupama-FDJ, anche lui specialista delle prove contro il tempo, ma sempre battuto dal fenomeno Ganna. Peccato per Küng, e per lo stesso Ganna, che in pedana c'era anche un certo van Aert che non poteva lasciare questa Tirreno senza trovare anche lui la doppietta personale. Il belga della Jumbo Visma è stato mostruoso, completando i 10,1 km del percorso in 11'06'' alla media di 54,595 km/h. Anche van Aert non è uno sprovveduto, considerando che il belga è proprio Il corridore della Ineos Grenadiers è arrivato addirittura terzo nella cronometro di San Benedetto del Tronto. Il primo a battere Filippo Ganna era stato il campione europeoche aveva superato la media di 54 km/h. Un bello sfizio per il corridore della Groupama-FDJ, anche lui specialista delle prove contro il tempo, ma sempre battuto dal fenomeno Ganna. Peccato per Küng, e per lo stesso Ganna, che in pedana c'era anche un certonon poteva lasciare questa Tirreno senza trovare anche lui la doppietta personale. Il belga della Jumbo Visma è stato mostruoso, completando i 10,1 km del percorso in 11'06'' alla media di. Anche van Aert non è uno sprovveduto, considerando che il belga è proprio il vice campione del mondo a cronometro alle spalle di Ganna. Van Aert non poteva andarsene vedendo Pogacar trionfare nella generale e van der Poel con due successi di tappa... Ecco che ha salutato a modo suo, preparandosi così in vista della Sanremo.

La top 5 della crono di San Benedetto del Tronto

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 11'06'' 2. Stefan Kung +6'' 3. Filippo Ganna +11'' 4. Tadej Pogacar +12'' 5. Benjamin Thomas +16''

Fantastico van Aert! Vince la crono e fa doppietta

Ganna, appuntamento all'8 maggio

Parigi-Roubaix e al Tour of the Alps. Alla Sanremo lavorerà per Kwiatkowski e alla Parigi-Roubaix chissà, considerando che il verbanese ha vinto in carriera una Roubaix per Under 23 (nel 2016). Poi il Tour of the Alps, corsa a tappe di 5 giorni ma senza cronometro. Insomma, la prossima crono sarà quella dell'8 maggio a Torino che aprirà il Giro d'Italia 2021 (di 9 km). Un buon modo per esibire la sua maglia iridata e tornare a vincere a cronometro, perché no, infilando una nuova striscia vincente. Da qui al Giro d'Italia, Filippo Ganna sarà in scena alla Milano-Sanremo , allae al. Alla Sanremo lavorerà per Kwiatkowski e alla Parigi-Roubaix chissà, considerando che il verbanese ha vinto in carriera(nel 2016). Poi il Tour of the Alps, corsa a tappe di 5 giorni ma senza cronometro. Insomma, la prossima crono sarà quella dell'8 maggio a Torino che aprirà il Giro d'Italia 2021 (di 9 km). Un buon modo per esibire la sua maglia iridata e tornare a vincere a cronometro, perché no, infilando una nuova striscia vincente.

Vittorie consecutive per i cronoman

Corridore Record di vittorie Filippo Ganna 8 Tony Martin 7 Fabian Cancellara 4 Rohan Dennis 4 Francesco Moser 4 Primoz Roglic 3 Tom Dumoulin 3 Bradley Wiggins 3

