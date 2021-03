Ciclismo

Tirreno-Adriatico - Matteo Moschetti: "La condizione è buona, ci proverò"

TIRRENO-ADRIATICO - Anche gli sprinter puri vengono battuti da van Aert e van der Poel, ma Moschetti spera di trovare qualche guizzo in questa Tirreno-Adriatico per lanciare la propria stagione in vista dei grandi appuntamenti di Primavera.

00:00:54, 6 ore fa