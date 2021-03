Ciclismo

Tirreno-Adriatico - Pioggia e asfalto bagnato alla Tirreno: che botta per Patrick Konrad

TIRRENO-ADRIATICO - Giornata non favorevole per i corridori a causa della pioggia. Occhio alle cadute e Konrad finisce a terra sbandando in curva, penalizzato dall'asfalto bagnato.

