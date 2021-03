Ciclismo

Tirreno-Adriatico, Pogacar principe azzurro: la corsa dei due mari è sua

TIRRENO-ADRIATICO - Con un solidissimo quarto posto a 12 secondi da Wout van Aert, il principino sloveno diventa principe azzurro e si aggiudica la classifica generale della Tirreno-Adriatico. Dopo il successo all'UAE Tour, per il classe 1998 è già il secondo giro di una settimana che finisce in bacheca in questo 2021.

00:01:37, un' ora fa