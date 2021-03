Ciclismo

Tirreno-Adriatico - Sagan: "Cosa aspettarsi da me? Niente, così posso sorprendervi"

TIRRENO-ADRIATICO - Sagan fa pretattica? In questo caso no, considerando che lo slovacco è alla prima gara stagionale, dopo aver ritardato il rientro causa covid. Sagan spera di ritrovare un po' di ritmo in vista dell'inizio delle Classiche.

