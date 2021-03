Prima tappa della Tirreno-Adriatico in archivio con la vittoria di Wout van Aert sul traguardo di Camaiore. Una volata perfetta che ha condotto il belga alla “maglia azzurra” di leader della classifica generale della corsa dei due mari e, per gli amanti dei numeri, uno sprint da capogiro. Uno scatto da brividi per Van Aert che nei 13 secondi finali della volata, i 150 metri prima del traguardo, ha espresso una potenza di 1215 watt medi, con un picco di 1445w alla velocità massima di 72,6 km/h! Un effort che gli ha permesso di contenere anche il ritorno di Caleb Ewan che si è dovuto accontentare del secondo posto.

Mi sono allenato per le volate e in Spagna ho lavorato per questo. Anche il ciclocross è stato importante, per prepararmi a fare gli sprint, perché da tanta esplosività

"Ero più preoccupato per la velocità che potevo avere nelle gambe ma mi sembra di non aver avuto grandi problemi oggi". Queste le dichiarazioni a fine tappa e chissà che, con questi numeri sulle gambe, Van Aert non possa ripetersi in qualche altra frazione della Tirreno-Adriatico (Live su Eurosport) anche il pensiero è alla Milano-Sanremo. E con una forma così, non si può non pensare a un fantastico bis!

