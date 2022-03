Ciclismo

Ciclismo, Tirreno-Adriatico - Damiano Caruso, che rischio! Dritto in curva e per poco non finisce nella neve

TIRRENO-ADRIATICO - La discesa rischia di fare danni, con i Bahrain Victorious che spingono sull'acceleratore con Damiano Caruso e Pello Bilbao che provano il forcing per lanciare Landa. Damiano Caruso va un po' più in là e fa un dritto in curva. Per sua fortuna, nessuna conseguenza per il ragusano che resta in piedi.

00:00:48, 30 minuti fa