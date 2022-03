Tirreno-Adriatico, prima corsa a tappe nel Belpaese. Tanti saranno gli spunti che ci regalerà la corsa dei due mari. Dalla sfida tra i velocisti più forti del mondo, qui alla Tirreno avremo Caleb Ewan, Cavendish, Viviani, Démare, Bouhanni, Matthews, Sagan, Nizzolo, Merlier, Kristoff, Bauhaus, a quella per la classifica generale. Tutti contro Pogacar che vinse, anzi stravinse, la passata stagione. Lo sloveno arriva da un altro successo notevole, proprio Vingegaard e Evenepoel si metteranno alla prova. Intanto si parte con una cronometro di 13,9 km che vedrà - ovviamente - in Filippo Ganna il grande favorito. Si resta in Italia e, dopo le emozioni della Strade Bianche , si parte con la, prima corsa a tappe nel. Tanti saranno gli spunti che ci regalerà la corsa dei due mari. Dalla sfida tra i velocisti più forti del mondo, qui alla Tirreno avremo Caleb Ewan, Cavendish, Viviani, Démare, Bouhanni, Matthews, Sagan, Nizzolo, Merlier, Kristoff, Bauhaus, a quella per la classifica generale. Tutti controche vinse, anzi stravinse, la passata stagione. Lo sloveno arriva da un altro successo notevole, proprio quello alla Strade Bianche con un attacco a 50,3 km dall'arrivo. Chi proverà ad impensierirlo?si metteranno alla prova. Intanto si parte con una cronometro di 13,9 km che vedrà - ovviamente - inil grande favorito.

Percorso

Cronometro di 13,9 km totalmente pianeggiante, che ricalca il percorso visto alla Tirreno-Adriatico 2015. Tracciato non tecnico, dove sono agevolati i cronoman puri, quelli che sanno spingere maggiormente il rapporto duro per lunghi tratti di strada. A 6,2 km dalla partenza ci sarà il primo e unico rilevamento intermedio, col passaggio a Forte dei Marmi. Non siamo ancora a metà corsa, perché da quel punto avremo quattro curve ad angolo retto che saranno l'anticamera del giro di boa. Poi si farà marcia indietro e si tornerà verso Lido di Camaiore. Anche al ritorno, ovviamente, percorso pianeggiante senza problematiche. Unico ostacolo, un'importante curva a S a 1200 metri dall'arrivo. Superata quella il gioco è fatto e si arriverà al rettilineo finale.

Dove vedere la prima tappa della Tirreno-Adriatico

I favoriti

Filippo Ganna, il campione del mondo a crono. Il verbanese ha già conquistato due prove contro il tempo in questo avvio di stagione, vincendo ad Alès all'Étoile de Bessèges e a Berre-l'Étang Lido di Camaiore, anche per riscattarsi della crono persa lo scorso anno alla Tirreno, quando fu battuto da un van Aert impressionante. Non mancano comunque gli avversari, a partire da Evenepoel che in stagione ha vinto Affini e Sobrero, senza dimenticare Padun che viene dalla vittoria Ci sono fior fior di cronoman in questa Tirreno-Adriatico, ma il favorito non può che essere lui., il campione del mondo a crono. Il verbanese ha già conquistato due prove contro il tempo in questo avvio di stagione, vincendo ad Alès all'Étoile de Bessèges e a Berre-l'Étang al Tour de la Provence . Non gli è riuscito il tris all'UAE Tour, quando trovò un Bissegger superlativo . Cerca il tris a, anche per riscattarsi della crono persa lo scorso anno alla Tirreno, quando fu battuto da un van Aert impressionante. Non mancano comunque gli avversari, a partire dache in stagione ha vinto una crono clamorosa alla Volta Algarve , quando il belga ha dato distacchi importanti a tutti. Occhio poi agli italiani, senza dimenticareche viene dalla vittoria a crono nella Gran Camiño

Pogacar e Alaphilippe? Due grandi volti anche loro nelle prove contro il tempo, ma che partono un passo indietro, considerando Vingegaard che ha dimostrato di andare forte a crono ed è il vero rivale di Pogacar in questa Tirreno. Che dire di? Due grandi volti anche loro nelle prove contro il tempo, ma che partono un passo indietro, considerando le fatiche della Strade Bianche . Difficile vederli trionfare contro i cronoman puri. Sarà interessante vedere poi la performance diche ha dimostrato di andare forte a crono ed è il vero rivale di Pogacar in questa Tirreno.

Ganna *****

Evenepoel, Affini, Sobrero, Padun ****

Pogacar, Bjerg, Asgreen, Vingegaard, Benjamin Thomas, Alaphilippe ***

Tratnik, Moscon, Bilbao, Kelderman, Uran, Cort Nielsen, Porte **

Nélson Oliveira, Aranburu, Bodnar, Ludvigsson, Cerny, Jungels, Dowsett *

Informazioni utili

-Primo corridore a partire: alle 14.00

-Orario previsto d'arrivo: alle 14.15

-Ultimo corridore a partire: alle 17.00

-Primo intermedio: Forte dei Marmi al km 6,2

-Lunghezza: 13,9 km

