Tirreno-Adriatico, ma prima di feste e cerimonie ecco Pogacar che a Carpegna ha ottenuto Cala il sipario sulla, ma prima di feste e cerimonie ecco l'ultima tappa a San Benedetto del Tronto . Non si chiude con la consueta crono, ma con una tappa per le ruote veloci, o almeno per quelle rimaste in gruppo dopo i tanti ritiri degli ultimi giorni (Viviani, Sagan, Caleb Ewan ecc). Ci sarà poi la passerella perche a Carpegna ha ottenuto la sua seconda vittoria personale , la sesta in stagione, che ha anche chiuso il discorso classifica . Vingegaard è rimasto a guardare, Evenepoel è proprio crollato.

Tappa per velocisti. Prima partita con qualche sali e scendi e un solo GPM, quello di Ripatransone a 90 km dal traguardo. Salita di 4,8 km al 4,4% di pendenza. Poi sarà dritta fino a San Benedetto del Tronto, quando si entrerà in un circuito di 14,5 km da ripetere in cinque occasioni.

Ore 12:30 - A caccia della prima vittoria del 2022

Dei tre in fuga, tutti sono a caccia della prima vittoria stagionale. Anzi, Arcas non ha mai vinto in carriera da professionista. Boaro e Tonelli contano la loro ultima vittoria nel 2018.

Ore 12:10 - Anche Enric Mas torna a casa

A casa anche Restrepo della Drone Hopper Androni Giocattoli e Enric Mas della Movistar. Lo spagnolo era lì a lottare per la vittoria di giornata, ma nella discesa finale è caduto. Ha rimediato traumi e lesioni all'anca, alla spalla sinistra, gomito sinistro e caviglia sinistra. Nonostante gli antinfiammatori era impossibile ripartire.

Ore 12:05 - Geoghegan Hart fuori, restano solo in 3 alla Ineos

Giornata nefasta in generale perché ci sono stati altri tre abbandoni. Ieri era crollato anche Geoghegan Hart e oggi il britannico non è ripartito a causa di un'infezione respiratoria. Sono rimasti solo in tre alla Ineos Grenadiers: Ganna, Swift e Richie Porte.

Ore 11:55 - Bais ha abbandonato la corsa

Kuss, Kooij e Cort Nielsen sono riusciti a rientrare in gruppo, mentre è stato costretto al ritiro Mattia Bais. Peccato per lui che voleva entrare nella fuga di giornata.

Ore 11:55 - E c'è stata anche una caduta

Nelle fasi iniziali di corsa c'è stata anche una caduta che ha coinvolto 4 corridori. Sono finiti a terra Kuss e Kooij della Jumbo Visma, Cort Nielsen dell'Education EasyPost e Mattia Bais della Drone Hopper Androni Giocattoli.

Ore 11.50 - Tre in fuga

Ma veniamo alla tappa di oggi che ha già regalato qualche emozione. Nei sali e scendi iniziali si sono sganciati tre corridori: Manuele Boaro dell'Astana, Alessandro Tonelli della Bardiani e Jorge Arcas della Movistar. I tre contano un vantaggio di 3'18'' sul gruppo.

Ore 11.45 - Distacchi importanti in classifica

Ed ecco la classifica generale dopo la 6a tappa, quella regina. A meno di qualche ritiro, rimarrà così bloccata.

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 23h45'55'' 2. Jonas Vingegaard +1'52'' 3. Mikel Landa +2'33'' 4. Richie Porte +2'44'' 5. Jai Hindley +3'05'' 6. Thymen Arensman +3'16'' 7. Damiano Caruso +3'20'' 8. Thibaut Pinot +3'37'' 9. Pello Bilbao +3'51'' 10. Giulio Ciccone +4'03'' 11. Remco Evenepoel +4'20''

Ore 11.40 - Evenepoel è crollato

La notizia, invece, è stato il crollo di Evenepoel che non si è staccato sull'azione di Pogacar. Il belga era uscito di scena già ai piedi del primo passaggio sul Monte Carpegna, concludendo la tappa in sofferenza. Il corridore della Quick Step ha patito il freddo? Sta di fatto che ha chiuso oltre i 4 minuti e in classifica generale è scivolato all'11° posto da che era 2° a 9'' da Pogacar.

Ore 11.35 - E si riparte dalla vittoria di Pogacar

Ultima frazione per velocisti, con la classifica già chiusa a tripla mandata. Tutto grazie al successo di Tadej Pogacar a Carpegna, nella tappa regina. Tappa caratterizzata dal doppio passaggio sul Monte Carpegna e, a 15,9 km dal traguardo, lo sloveno si è lasciato tutti alle spalle con un gran attacco che ha fatto secchi Landa, Vingegaard, Richie Porte e Enric Mas.

Ore 11.30 - Si parte da e per San Benedetto del Tronto

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca Stamerra (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA per seguire insieme a voi la 7a e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2022, frazione da San Benedetto del Tronto a San Benedetto del Tronto di 159 km.

Dove vedere la 7a tappa in tv e live streaming

