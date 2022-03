Pogacar che fa 6 in stagione e porta a casa la vittoria nella Bella vittoria perche fa 6 in stagione e porta a casa la vittoria nella frazione di Carpegna e anche il successo nella classifica generale . È un Pogacar davvero impossibile da battere: lo abbiamo visto qui alla Tirreno, lo avevamo visto all'UAE Tour e ancora alla Strade Binache . Lo sloveno, però, non si sente "imbattibile” e, soprattutto, conferma di non sottovalutare nessun avversario. Perché, nel ciclismo, tutto può succedere ha aggiunto.

Non sottovaluto nessuno

Non mi sento mai di essere imbattibile, anche quando parto da solo. Sto sempre attento che non torni qualcuno indietro. Non sottovaluto nessuno, mi concentro solo su me stesso, faccio di tutto perché non si sa mai cosa può succedere in futuro. La squadra ha stabilito un ritmo molto buono per tutto il giorno e sono partito

Sull'attacco sul Monte Carpegna e sul freddo...

Soler ha sbandato all'inizio della 2° salita, Landa a quel punto ha attaccato e io l'ho seguito. Lui ci ha provato a fare dei cambi di passo, ma io sono riuscito a seguirlo e poi ho iniziato una buona accelerazione. Ho fatto di tutto, in queste condizioni, non potevo fare altrimenti. Ero al limite. Il mio corpo andava ancora meglio con questo tipo di freddo, anche se devo dire che non mi piacciono queste condizioni

