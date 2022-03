Ciclismo

Ciclismo, Tirreno-Adriatico - Pogacar se ne va, Simmons fa in tempo a prendere la maglia verde: gli highlights

TIRRENO-ADRIATICO - Pogacar vince la sua seconda tappa in questa Tirreno 2022 e, soprattutto, la seconda generale consecutiva. Anche oggi non c'è stato nessuno che è riuscito a tenere il passo dello sloveno. Quinn Simmons ha fatto giusto in tempo ad anticipare il gruppo sul primo passaggio sul Monte Carpegna, vincendo così la classifica scalatori.

00:06:21, 37 minuti fa