si chiude la Tirreno-Adriatico. Questa volta non con la classica cronometro, quest'anno la prova contro il tempo si è disputata a Lido di Camaiore , ma con una volata per i (pochi) velocisti rimasti in gruppo. Lato classifica generale , già tutto è stato definito dopo la vittoria di Pogacar a Carpegna . Si possono quindi tracciare già dei bilanci dopo questa settimana intensa, in attesa di capire chi sarà l'ultimo vincitore della

Tappa non troppo impegnativa, se non per un po' di sali scendi in avvio. Si salirà comunque a Offida, Castignano, Montedinove e Cossignano, ma l'unica vera asperità di giornata sarà rappresentata dal GPM di Ripatransone a 90 km dal traguardo. Salita di 4,8 km al 4,4% di pendenza, con massima anche al 12%. Superato quello, si andrà dritti verso il traguardo di San Benedetto del Tronto con un primo passaggio sulla linea d'arrivo ai -73. Si entrerà infatti nel circuito di14,5 km da ripetere in cinque occasioni. Le uniche difficoltà saranno le curve, l'ultima a S prima del rettilineo finale (a 800 metri) che sarà anche la più pericolosa.

Le salite

-Al km 69,5 Ripatransone (4,9 km al 4%)

Dove vedere la 7a tappa in tv e live streaming

La Tirreno-Adriatico sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 12:35, per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Con il ritiro di Caleb Ewan, i bookmaker puntano tutto su Tim Merlier che ha già vinto una tappa in questa Tirreno. Lo sprinter belga si impose a Sovicille battendo Kooij e Groves. Proprio il neerlandese della Jumbo e Démare della Groupama-FDJ sono le “seconde scelte” anche se qui bisogna ragionare su chi recupererà meglio dopo queste tre ultime tappe molto dure. Ecco perché non sono in prima fila corridori come Cavendish, Ackermann o Bauhaus. Mai dire mai, però, con Cavendish mai scherzare.

Merlier *****

Kooij, Démare ****

Cavendish, Nizzolo, Bauhaus ***

Meeus, Groves, Kristoff, Dainese, Matthews **

Ackermann, Cimolai, Moschetti, Ballerini *

Informazioni utili

-Orario di partenza: 11.05

-Orario d'arrivo: tra le 15.02 e le 15.26

-Lunghezza: 159 km

-Dislivello: 1140 metri

