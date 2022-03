tra poco il report completo...

Evenepoel dove vai? Clamoroso: Remco e Pogacar sbagliano strada

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Warren Barguil 3h59'53'' 2. Xandro Meurisse +10'' 3. Simone Velasco +14'' 4. Nélson Oliveira +15'' 5. Richie Porte +26'' 6. Tadej Pogacar +28'' 7. Jonas Vingegaard +28'' 8. Enric Mas +28'' 9. Remco Evenepoel +28'' 10. Jai Hindley +28''

12 in fuga: ci sono anche Velasco, Ballerini, Brambilla, Albanese e Gavazzi

Prima ora di corsa molto veloce: si va a più di 45 km/h su un percorso pieno di colline e piccole salite. Dopo 50 km di gara, ecco i primi tentativi: prendono un certo margine Nélson Oliveira (Movistar), Valentin Ferron (TotalEnergies) e Clément Russo (Arkéa Samsic). In un primo momento Pogacar non vuole lasciare andare questa fuga, ma è costretto a bloccarsi visto che rimane senza compagni. Anche gli altri big restano soli, ma è troppo presto: mancano ancora 100 km al traguardo. Ecco che ne approfittano altri corridori che vanno a rimpinguare la fuga. entrano anche Meurisse (Alpecin Fenix), Simone Velasco (Astana), Benjamin Thomas (Cofidis), Restrepo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Albanese e Gavazzi (Eolo Kometa), Davide Ballerini (Quick Step Alpha Vinyl), Gianluca Brambilla (Trek Segafredo) e Warren Barguil (Arkéa Samsic).

Niente maglia a Thomas, vince Barguil

I 12 collaborano e accumulano un vantaggio di quasi 4' sul gruppo guidato dall'UAE Emirates di Pogacar. Tra il Monte Urano e Capodarco, però, il margine si dimezza e a 20 km dal traguardo parte in solitaria Warren Barguil, che viene poi raggiunto dal connazionale Benjamin Thomas e dagli altri compagni di fuga. È solo un primo tentativo, perché Barguil ha altri colpi da poter sferrare. Ecco che il corridore dell'Arkéa Samsic ci riprova ai piedi dell'ultima salita: questa volta Benjamin Thomas paga dazio, prova ad inseguirlo Ferron ma anche lui alza bandiera bianca. Alla fine vince proprio l'ex maglia a pois del Tour 2017 con 10'' di vantaggio su Meurisse e tutti gli altri.

Barguil trionfa a Fermo, Simone Velasco 3°: rivivi l'arrivo

Evenepoel, Pogacar e Vingegaard sbagliano strada

Pogacar fa lavorare tutta la squadra. Bjerg, Richeze, Formolo e Majka fanno un gran lavoro, ma quando si mette in testa Soler comincia a far male. Ecco che Evenepoel resta senza compagni, visto che si stacca anche Alaphilippe. A questo punto il belga fa da solo e a 8 km dal traguardo prova un attacco. La fiammata c'è e solo Vingegaard e Pogacar rispondono presente all'invito del corridore della Quick Step Alpha Vinyl. I tre hanno però troppa foga di rimontare sui fuggitivi e prima dell'ultima salita sbagliano clamorosamente strada. Pogacar e Vingegaard riescono a correggere il tiro, mentre Evenepoel va proprio dritto. Il belga riuscirà poi a rimontare, ma che fatica per riaccodarsi al gruppo. Con loro anche Enric Mas, Hindley e Mikel Landa. Più dietro Pozzovivo, Ciccone e Caruso.

Dove vedere la Tirreno-Adriatico

Pogacar si lascia tutti alle spalle: rivivi l'attacco sullo sterrato

