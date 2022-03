Tappa un po' pazzerella, soprattutto per quanto accaduto nel finale aveva provato almeno a vincere la tappa ma, innanzitutto,aveva risposto presente, poi i due hanno sbagliato clamorosamente strada , 'regalando' la vittoria a. Vittoria però meritatissima del francese che era andato in fuga insieme al suo compagno di squadra Russo. La classifica resta così invariata nelle posizioni, l'unico che perde contatto èche scivola al 7° posto nella generale a 1'02'' da Pogacar. Attenzione poi a, che sembra aver ritrovato una buona condizione dopo una cronometro da dimenticare

La Tirreno-Adriatico sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 16:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.