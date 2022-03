tra poco il report completo...

Nizzolo ci va vicino, ma vince Bauhaus: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Phil Bauhaus 3h39'58'' 2. Giacomo Nizzolo st 3. Kaden Groves st 4. Davide Cimolai st 5. Alberto Dainese st 6. Alexander Kristoff st 7. Edvald Boasson Hagen st 8. Olav Kooij st 9. Arnaud Démare st 10. Matteo Moschetti st

3 in fuga: Boaro, Tonelli e Arcas ci provano

Pronti, via e si parte con la fuga di giornata che vede all'attacco Manuele Boaro (Astana), Arcas (Movistar) e Tonelli (Bardiani-CSF-Faizané). Occhio alle cadute e finiscono a terra Kuss, Kooij, Cort Nielsen e Mattia Bais, con il corridore della Drone Hopper-Androni Giocattoli e dell'Education EasyPost che sono costretti al ritiro. I tre al comando arrivano nel circuito finale (14,5 km da ripetere cinque volte) con 2'16'' di vantaggio sul gruppo che viene guidato a turno dagli Alpecin di Merlier, dalla Jumbo di Kooij, dalla Quick Step di Cavendish e dalla Groupama-FDJ di Démare.

Bauhaus rimonta tutti e batte Nizzolo

Ogni giro che passa, il gruppo rimonta minaccioso, e alla fine restano davanti solo in due. Arcas e Boaro vengono comunque raggiunti a 7,9 km dall'arrivo. Da quel momento i treni cominciano a lavorare per la volata e si fanno subito vedere TotalEnergies e Groupama-FDJ, rispettivamente per Boasson Hagen e Démare. Forse un po' troppo presto: superato l'ultimo km i primi a partire sono Kristoff e Moschetti, ma entrambi vengono presto superati. Nizzolo prende la traiettoria giusta sulla destra, ma al centro della carreggiata arriva l'incredibile rimonta di Bauhaus che infila tutti.

