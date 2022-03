Filippo Ganna. Il corridore della Ineos domina la cronometro che inaugura la 57esima edizione della Tirreno-Adriatico, rispettando i favori del pronostico con una prova dalla potenza disarmante sui 13,9 chilometri da specialisti veri. Podio stellare in questo battesimo della Corsa dei Due Mari, forse il migliore possibile: Remco Evenepoel è secondo, dopo aver tallonato il verbanese per metà prova; Tadej Pogacar chiude terzo con una prova in crescendo, in barba Un fulmine iridato sfreccia sulle strade di Lido di Camaiore e il suo nome è. Il corridore della Ineos domina la cronometro che inaugura la 57esima edizione della, rispettando i favori del pronostico con una prova dalla potenza disarmante sui 13,9 chilometri da specialisti veri. Podio stellare in questo battesimo della Corsa dei Due Mari, forse il migliore possibile:è secondo, dopo aver tallonato il verbanese per metà prova;chiude terzo con una prova in crescendo, in barba alle fatiche trionfali alla Strade Bianche di sabato e con un monito a chiunque osi sfidarlo. Davvero impressionante.

La top 10

1. F. GANNA (Team Ineos) 15:17.70 2. R. EVENEPOEL (Quick-Step) +11'' 3. T. POGACAR (UAE Emirates) +18'' 4. K. ASGREEN (Quick-Step) +24'' 5. A. DOWSETT (Israel) +25'' 6. T. ARENSMAN (DSM) +28'' 7. T. LUDVIGSSON (Groupama) +32'' 8. J. VAN EMDEN (Jumbo Visma) +33'' 9. M. BJERG (UAE Emirates) +39'' 10. M. SOBRERO (Bike Exchange) st

Leonardo Basso è il corridore che inaugura la Tirreno-Adriatico 2022 alle 14.10, mentre il primo tempo di un certo rilievo è di Josef Cerny (Quick-Step Alpha Vinyl Team), che chiude in 16:04.35. Il ceco resiste al comando per circa un quarto d'ora, prima che Alex Dowsett prenda posto con autorità sulla poltrona riservata al leader di corsa. Prova eccellente del britannico della Israel, capace di abbassare il miglior tempo di ben 21 secondi (15:42.72). La gara si abbellisce di nomi di rango. Tocca a Romain Bardet, poi a Thibaut Pinot e Sepp Kuss. Nessuno dei tre incanta, con ritardo nell'ordine di un minuto rispetto a Dowsett. Prova discreta per Julian Alaphilippe, sicuramente non al top dopo il volo alla Strade Bianche: il francese chiude le sue fatiche a 32 secondi da leader (16:15.59).

Tra gli uomini che puntano alla classifica, ben figurano Richie Porte e soprattutto Marc Soler, quarto provvisorio (16:04.27) al traguardo a una ventina di secondi da Dowsett. Ancora meglio fa Tao Geoghegan Hart. Entriamo nella fase più calda di gara. L'atteso Edoardo Affini non brilla fino in fondo e chiude con un crono che non vale neanche la top 10 (15esimo posto finale in 16:01.06), battuto anche da un buon Matteo Sobrero. Dowsett perde la corona provvisoria per mano di Kasper Asgreen, che vola nel tratto di ritorno e sigla un ottimo 15:41.22. Intanto, parte Filippo Ganna. Perfetto stilisticamente, un'elegante macchina da guerra. In testa all'intermedio, incontenibile nei chilometri finali fino a rifilare 24 secondi al vincitore dell'ultimo Giro delle Fiandre con una velocità media di 54.528 km/h.

È subito chiaro che solo i fenomeni Remco Evenepoel e Tadej Pogacar possono avere chance. Il belga paga due secondi dall'italiano a metà dell'opera, ma non può nulla nel finale. Lo sloveno parte per ultimo, ma nemmeno lui ha le energie giuste e, onestamente, battere Ganna quest'oggi sarebbe stato esagerato pure per lui. Per quanto riguarda altri nomi importanti, si distingue Miguel Angel Lopez (13esimo a 42 secondi da Ganna e a 31 da Evenepoel), cinque secondi meglio di Richard Carapaz. Opaco Jonas Vingegaard (27esimo a 52 secondi dal vincitore), lontanissimo Giulio Ciccone (un minuto e 22 secondi di ritardo).

