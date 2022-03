una quarta tappa stuzzicante e con finale che guarda all'insù. Si parte in Umbria, si passa attraverso Lazio e Marche e si arriva in Abruzzo: è la Cascata delle Marmore-Bellante, frazione di 202 chilometri in pieno scenario appenninico. Non parliamo di salite massacranti, ma che sicuramente potranno ridisegnare la classifica generale e vedere in azione i favoriti per il successo finale, a partire dai duellanti Pogacar-Evenepoel. Dopo una cronometro e due tappe con arrivo in volata, la Tirreno-Adriatico 2022 alza i toni e proponee con finale che guarda all'insù. Si parte in Umbria, si passa attraverso Lazio e Marche e si arriva in Abruzzo: è la, frazione diin pieno scenario appenninico. Non parliamo di salite massacranti, ma che sicuramente potranno ridisegnare la classifica generale e vedere in azione i favoriti per il successo finale, a partire dai duellanti

Pogacar attacca, Alaphilippe risponde e se ne vanno insieme

-177 km: Sütterlin il migliore in classifica

Jasha Sütterlin è il corridore messo meglio in classifica tra i fuggitivi, trovandosi a 1 minuto e 5 secondi da Filippo Ganna. Per quel che può valere a questo punto, è maglia blu virtuale.

-181 km: ecco la fuga!

Abbiamo la fuga! Questa la composizione: Lilian Calmejane (Ag2R Citroen), Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Jhonatan Restrepo (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Jonathan Caicedo (EF Education - Easy Post), Diego Rosa (Eolo Kometa), Einer Rubio (Movistar), Warren Barguil (Arkea Samsic), Tsgabu Grmay (Bike Exchange-Jayco), Christopher Hamilton (DSM) e Quinn Simmons (Trek Segafredo). Il gruppo lascia fare e questi dieci hanno già più di due minuti di vantaggio.

Gruppo ancora compatto nonostante i numerosi tentativi di attacco. C'è la Quick Step a tenere sotto controllo la corsa.

Comincia la tappa!

Intanto è cominciata ufficialmente la quarta tappa! Strada che sale subito e ritmi molto alti, vediamo chi proverà ad andare in fuga. Di certo il primo GPM, inserito abbastanza presto nel percorso, fa gola a Davide Bais (Eolo Kometa), detentore della maglia verde.

I favoriti

Un parte di finale davvero interessante come questa può aprirsi a più scenari, ma è probabile che a giocarsi il successo siano gli uomini che puntano alla classifica generale. Non si può non partire da Tadej Pogacar (UAE Emiarets), che in questi giorni tranquilli ha comunque dato assaggio delle sue intenzioni e vede la maglia blu di leader lontana solo 14 secondi. Il suo principale rivale potrebbe essere Remco Evenepoel, che lo precede di appena tre secondi in classifica, ma nella Quick Step vanno tenute in conto anche le ambizioni del campione del mondo Julian Alaphllippe. Filippo Ganna proverà a tenere duro, ma se non dovesse farcela ecco che la Ineos avrà Tao Geoghegan Hart e Richard Carapaz come super carte. Miguel Angel Lopez (Astana) è tra i big messi meglio in classifica dopo la cronometro e sarà della partita. Fari puntati anche su Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (Team DSM), Rigoberto Uran (EF), Wilco Kelderman (BORA) e Tim Wellens (Lotto Soudal). In casa Italia, resta da capire la gamba di Giulio Ciccone e Gianni Moscon, mentre Davide Formolo e Damiano Caruso potrebbero anche lavorare da luogotenenti.

Il percorso

Poco dopo il via, la strada comincerà subito a salire in maniera abbastanza costante fino al primo GPM di giornata, Valico Torre Fuscello (9,6 km al 3,8% di media). Seguirà un settore ondulato lungo circa 40 chilometri, prima che la carovana cominci a scendere veloce fino al traguardo volante di Ascoli Piceno, posto dopo 130 chilometri e a 71 dal traguardo. A questo punto, inizierà il gran finale su un percorso molto elettrico. Prima la breve salita verso Maltignano, ancora discesa e poi arriverà il secondo GPM, Bellante (4,2 km al 6,6% e con punte dell'11%) e primo transito sulla linea del traguardo. Mancheranno 42 chilometri e i corridori devono affrontare per due volte un circuito e ripetere dunque in altre due occasioni la salita di Bellante.

Dove seguire la Tirreno-Adriatico

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 16:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

C'è la quarta tappa

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2022! La Cascata delle Marmore-Bellante, frazione di 202 chilometri. Partenza ufficiale alle 12.00.

