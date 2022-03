Tirreno-Adriatico numero 57 si muove verso sud-est, con una seconda tappa che si dipana interamente in Toscana. La partenza è fissata a Camaiore e l'arrivo a Sovicille, in provincia di Siena, dopo 219 chilometri. Si tratta della frazione più lunga di questa edizione e presenta un finale che strizza l'occhio alle tante ruote veloci presenti in gruppo. Dopo la strepitosa vittoria nella cronometro inaugurale da parte di Filippo Ganna , lanumero 57 si muove verso sud-est, con una seconda tappa che si dipana interamente in Toscana. La partenza è fissata ae l'arrivo a, in provincia di Siena, dopo. Si tratta della frazione più lunga di questa edizione e presenta un finale che strizza l'occhio alle tante ruote veloci presenti in gruppo.

La tappa comincerà con circa novanta chilometri senza difficoltà altimetriche, mentre una volta entrati in provincia di Siena la situazione si farà più movimentata, fino all'ingresso nel circuito finale lungo settanta chilometri. Il GPM di La Pineta (5,5 km al 5,7%, max. 10%) sarà la prima salita di categoria di questa corsa e arriverà dopo 160 chilometri. In cima alla salita di Chiusdino (a 30 chilometri dalla conclusione) è posto il traguardo volante. L'ultima asperità, Frosini, è posta a circa diciassette chilometri dall'arrivo e potrebbe essere l'ultimo trampolino buono per sferrare un attacco. Da qui, dopo una rapida discesa, inizierà un tratto sostanzialmente pianeggiante. Ultima curva a tre chilometri dal traguardo.

Si parte con la seconda tappa!

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2022! Una frazione di 219 chilometri, la più lunga di questa edizione, con partenza da Camaiore e arrivo a Sovicille. Un arrivo che strizza l'occhio alle numerose e importanti ruote veloci del gruppo. Il via è fissato alle 11.50.

