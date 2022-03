Pogacar sfida Vingegaard ed Evenepoel, occhio a Cavendish e Alaphilippe

La Tirreno-Adriatico offre come al solito molti spunti. Nella lotta per la classifica generale, ma anche nei duelli tra le ruote veloci e nella sfida tra i coraggiosi delle fughe e degli specialisti delle gare di un giorno. TIRRENO-ADRIATICO - DA POGACAR A CAVENDISH: I 5 MOTIVI PER SEGUIRE LA CORSA DEI DUE MARI

Gli orari di partenza

Il primo atleta a prendere il via sarà Leonardo Basso (Team Ineos) alle 14.10. L'ultimo, invece, Tadej Pogacar (UAE Emirates) alle 16.56. Filippo Ganna partirà alle 16.37, Edoardo Affini alle 16.15 e Matteo Sobrero alle 16.34. Questi gli altri orari di partenza importanti per la tappa e per la classifica generale: Damiano Caruso 14.40, Romain Bardet 14.55, Sepp Kuss 15.27, Julian Alaphilippe 15.29, Marc Soler 15.44, Tao Geoghegan Hart 15.49, Jos van Emden 15.51, Mikel Landa 15.52, Richard Carapaz 16.13, Kasper Asgreen 16.17, Mikkel Bjerg 16.32, Miguel Angel Lopez 16.33, Jonas Vingegaard 16.39, Jan Tratnik 16.40, Remco Evenepoel 16.41, Enric Mas 16.43, Emanuel Buchmann 16.47, Giulio Ciccone 16.50, Benjamin Thomas 16.51.

Ganna favorito numero uno

Si tratta di una prova per specialisti puri, con poche curve e rettilinei molto lunghi in cui sprigionare tutti i cavalli a disposizione. E il favorito numero uno non può che essere il nostro Filippo Ganna. Il due volte campione del mondo a cronometro punta subito alla maglia di leader, ma dovrà vedersela con avversari pericolosi. I nomi più altisonanti sono quelli di Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, ma sarà della partita anche gente del calibro di Mikkel Bjerg, Kasper Asgreen, Jan Tratnik, Jos van Emden, Benjamin Thomas. In casa Italia, occhio a Edoardo Affini e Matteo Sobrero.

Ganna prende già il volo: suo il prologo alla media di 52,180 km/h

Si parte con un cronoprologo

Partenza e arrivo a Lido di Camaiore, come vuole la tradizione recente di questa corsa nella tappa inaugurale. A differenza delle ultime edizioni, però, non sarà una gara in linea ma una cronometro individuale di 13,9 chilometri.

Comincia la Tirreno-Adriatico

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2022! È la 57esima edizione della celebre gara a tappe nel cuore dell'Italia.

