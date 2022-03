Tadej Pogacar? Cambiano i percorsi, gli scenari e gli avversari, ma la domanda si ripete e anche Filippo Ganna (in ritardo di 25 secondi all'arrivo). Alle spalle Jonas Vingegaard, Victor Lafay e Remco Evenepoel, con Giulio Ciccone ottimo quinto a cinque secondi. Chi può battere? Cambiano i percorsi, gli scenari e gli avversari, ma la domanda si ripete e anche nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico la risposta è la medesima: in questo momento, nessuno. Lo sloveno spedisce al mittente ogni attacco sulla salita finale verso Bellante e a 500 metri dal traguardo saluta la compagnia con un'accelerazione irresistibile per chiunque, prendendosi la tappa e sfilando la maglia blu di leader dalle spalle di(in ritardo di 25 secondi all'arrivo). Alle spalle del vincitore della Strade Bianche , un redivivo, conottimo quinto a cinque secondi.

Pogacar da paura! Nessuno può tenerlo, rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

1. T. POGACAR (UAE Emirates) 4h48'39'' 2. J. VINGEGAARD (Jumbo Visma) +2'' 3. V. LAFAY (Cofidis) st 4. R. EVENEPOEL (Quick Step) st 5. G. CICCONE (Trek Segafredo) +5'' 6. T. GEOGHEGAN HART (Ineos) st 7. E. MAS (Movistar) st 8. W. KELDERMAN (BORA) st 9. M. LANDA (Bahrain) st 10. J. HINDLEY (BORA) st

La cronaca

Dopo una cronometro e due arrivi in volata, la Tirreno-Adriatico 2022 comincia a salire di tono e propone una quarta tappa che può stuzzicare la fantasia dei pretendenti alla generale con un finale che guarda all’insù. Si va dalla Cascata delle Marmore a Bellante, 202 chilometri che portano la carovana a sbarcare in Abruzzo. L’inizio del percorso è un invito ad attaccare e dopo una prima fase condotta dal gruppo a velocità molto sostenuta, si sganciano questi dieci corridori: Lilian Calmejane (Ag2R Citroen), Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Jhonatan Restrepo (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Jonathan Caicedo (EF Education - Easy Post), Diego Rosa (Eolo Kometa), Einer Rubio (Movistar), Warren Barguil (Arkea Samsic), Tsgabu Grmay (Bike Exchange-Jayco), Christopher Hamilton (DSM) e Quinn Simmons (Trek Segafredo).

La Ineos di Filippo Ganna non forza e i fuggitivi guadagnano in breve oltre cinque minuti, mentre Caleb Ewan abbandona la corsa. Sul GPM di Valico Torre Fuscello (8,5 km al 4,4%) transita per primo Simmons, davanti a Rosa. Pogacar prende le redini della corsa e schiera la sua UAE Emirates a scandire il ritmo, accorciando sugli attaccanti che nel frattempo si sono ricompattati dopo le scaramucce viste in salita. La velocità sale visto che il percorso scende a “grandi falcate” verso il traguardo volante di Ascoli Piceno, che premia anche in questo caso Simmons davanti a Calmejane e Hamilton.

Simmons è chiaramente l’uomo più pimpante dei fuggitivi e al primo attacco verso il traguardo di Bellante lascia sul posto i compagni di avventura e si invola in solitaria quando mancano 42 chilometri al traguardo. Ma anche nel gruppo arrivano i primi fuochi d’artificio. Il primo a partire è Alaphilippe, ma Ganna, Pogacar ed Evenepoel gli vanno dietro. Questi ultimi tre insistono e si avvantaggiano insieme a Hindley. Il gruppo è sorpreso, poi si organizza e chiude il buco. Gli attaccanti della prima ora vengono ripresi uno ad uno, lasciando il solo Simmons in avanscoperta con un minuto di margine quando restano da percorrere 25 chilometri.

Il secondo passaggio sulla salita di Bellante non vive di colpi di scena. Simmons mantiene 40 secondi di margine quando suona la campanella dell’ultimo giro, mentre dietro si rivede la Jumbo Visma in testa al gruppo. Nel tratto di discesa si muove Emanuel Buchmann, ma è un fuoco di paglia. Simmons viene ripreso ai -12 e allora ci prova il francese Ferron (TotalEnergies), ma nemmeno lui ha fortuna. Ci siamo, si sale per la terza e decisiva volta verso Bellante. La Jumbo fa il forcing, mentre il primo a muoversi è Romain Bardet. Poi tocca a Miguel Angel Lopez. Niente. Tadej Pogacar chiude su tutti insieme al fido Soler, Giulio Ciccone sgambetta pimpante dietro allo sloveno. Si staccano prima Julian Alaphilippe e poi Richard Carapaz. Allora, ai -2, attacca Remco Evenepoel. Ma sono ancora tutti lì. Il gruppetto rimasto transita sotto la flamme rouge a tutta velocità, con Victor Lafay in testa. Ai -500, il francese si gira e vede un baleno bianco che gli guizza davanti agli occhiali. È Tadej Pogacar, che verrà rivisto da tutti solo al traguardo.

La classifica generale

1. T. POGACAR (UAE Emirates) 14h36'47'' 2. R. EVENEPOEL (Quick Step) +9'' 3. F. GANNA (Ineos) +21'' 4. T. ARENSMAN (DSM) +36'' 5. T. GEOGHEGAN HART (Ineos) +43'' 6. J. VINGEGAARD (Jumbo Visma) +45'' 7. M. A. LOPEZ (Astana) +50'' 8. M. SOLER (UAE Emirates) +56'' 9. R. PORTE (Ineos) +1'02'' 10. W. KELDERMAN (BORA) +1'04''

