Tirreno-Adriatico 2022 propone una quinta tappa che si preannuncia scoppiettante: la Sefro-Fermo, di 155 chilometri. La frazione dei "muri", con tanti strappi nel finale a vivacizzare il percorso e con arrivo in salita. Un'altra chiamata per i big della generale, tra cui è prevista grande battaglia soprattutto nel circuito finale. Dopo l'ennesimo colpo di classe di Tadej Pogacar nell'arrivo di Bellante , lapropone una quinta tappa che si preannuncia scoppiettante: la, di 155 chilometri. La frazione dei "muri", con tanti strappi nel finale a vivacizzare il percorso e con arrivo in salita. Un'altra chiamata per i big della generale, tra cui è prevista grande battaglia soprattutto nel circuito finale.

Ad

Percorso

Tirreno - Adriatico Pogacar: "È il finale che volevo, ma è ancora lunga" 4 ORE FA

La prima parte di gara si svolgerà attraverso l’Appennino, con un avvio in leggera discesa. Dopo essere transitati per Castelraimondo e San Severino Marche, la prima asperità sarà il Valico di Pietra Rossa, che però non è considerata salita di categoria. Si scenderà poi su Cingoli e Treia per passare da una valle all’altra attraverso un saliscendi continuo, ma poco impegnativo. Dopo Montegranaro, ecco il primo GPM: Muro di Monte Urano (2,4 km al 7,2% e pendenze massime del 15%). Mancheranno 50 chilometri al traguardo. Dopo altri 20 chilometri, la carovana arriverà a Lido di Fermo per affrontare la salita di Capodarco (punte del 18%), dove è posto il traguardo volante. A 22 chilometri dalla conclusione, la corsa entrerà nel circuito finale e passerà sotto lo striscione del traguardo una prima volta quattro chilometri più tardi. Discesa molto rapida e poi ecco la salita verso Madonna d'Ete (2,2 km all'8,4%), al cui scollinamento mancheranno 10 chilometri. A quel punto, seguirà un altro settore di discesa piuttosto rapida prima della salita conclusiva lunga 3,4 km (al 6,2% di media). I primi 800 metri saranno piuttosto impegnativi, con punte anche superiori al 20%. Seguirà un leggero falsopiano prima di entrare nell'ultimo chilometro, con pendenze costantemente tra il 6 e l'8%.

Dove vedere la quinta tappa della Tirreno-Adriatico

La quinta tappa della Tirreno-Adriatico sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 16:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN già dalle 14.15. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Pogacar attacca, Alaphilippe risponde e se ne vanno insieme

I favoriti

Probabilmente vedremo una nuova resa dei conti tra i big della generale e il favorito d'obbligo non può che essere Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto la quarta tappa, ma il suo vantaggio in classifica resta esiguo e vista la gamba è probabile che possa provare ad attaccare e fare di nuovo il vuoto. Remco Evenepoel non ha sfigurato e potrà dire la sua, mentre il compagno di squadra Julian Alaphilippe ha ceduto sulla salita finale e ha una condizione che resta da decifrare. Jonas Vingegaard ha ritrovato smalto e sarà della partita. Anche Giulio Ciccone ha ben impressionato. Tra gli uomini più attesi su questo traguardo anche Miguel Angel Lopez, Tim Wellens, Mikel Landa, Wilco Kelderman, Tao Geoghegan Hart e a questo punto anche il brillante Victor Lafay.

Tadej Pogacar *****

Remco Evenepoel, Giulio Ciccone****

Tao Geoghegan Hart, Jonas Vingegaard, Miguel Angel Lopez ***

Mikel Landa, Tim Wellens, Mikel Landa, Lafay, Victor Aranburu **

Thibaut Pinot, Romain Bardet, Rigoberto Uran, Wilco Kelderman *









Pogacar si lascia tutti alle spalle: rivivi l'attacco sullo sterrato

Informazioni utili

-Orario di partenza: 13:20

-Orario d'arrivo: tra le 17:01 e le 17:26

-Lunghezza: 155 km

Evenepoel stravince la crono: Küng, Hayter, Foss e McNulty ko

Tirreno - Adriatico Pogacar da paura! Nessuno può tenerlo, rivivi l'arrivo 5 ORE FA