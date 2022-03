Ciclismo

Tirreno-Adriatico 2022, seconda tappa - Numero di Merlier in volata, Filippo Ganna resta leader: gli Highlights

TIRRENO-ADRIATICO - Parla belga la prima tappa in linea della Tirreno-Adriatico 2022: arrivo in volata, come previsto, nella seconda frazione della Corsa dei due Mari con arrivo in quel di Sovicille, a trionfare è Tim Merlier. Primo successo stagionale per l’uomo dell’Alpecin-Fenix. Resta leader della classifica generale Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

