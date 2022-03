Ciclismo

Tirreno-Adriatico 2022, settima tappa - È sempre più Tadej Pogacar-Star! Rivivi l'arrivo in solitaria a Carpegna

TIRRENO-ADRIATICO - Fantastica vittoria per Tadej Pogacar!!! E sono già 6 vittorie in stagione per lo sloveno che con questo successo si assicura anche la classifica generale. 2° posto per Vingegaard a 1'03'' da Pogacar. Per Vingegaard anche il 2° posto in classifica. Con il danese arriva anche un ottimo Mikel Landa. Oggi tornato ai suoi livelli.

00:00:58, 25 minuti fa