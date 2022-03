Ciclismo

Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna dopo la vittoria nella crono: "Vittoria speciale, 54,6 km/h di media? Va bene così"

CICLISMO - Il piemontese del team Ineos-Grenadiers, due volte campione del mondo a cronometro, mostra tutto il suo orgoglio per il successo nella prima tappa a cronometro della Tirreno Adriatico con il crono di 15'17" alla media di 54,6 km/h di media: "Amo la Tirreno Adriatico e volevo assolutamente portarmi a casa la vittoria. E' un risultato importante sia per il team che per me".

