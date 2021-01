La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie. Questo è il programma completo delle gare di ciclismo su strada, con il percorso, il programma e alcune curiosità.

Sede e gare

Tokyo 2020 Nibali: "Mi alleno da casa in attesa di notizie dal Tour. Olimpiadi? Restano il mio obiettivo" 07/04/2020 A 21:09

Il ciclismo su strada si svolgerà tra il 24 al 28 luglio 2021 e prevede quattro eventi. Entrambe le prove in linea partiranno da Musashinonomori Park di Chofu, a ovest di Tokyo, e si concluderanno al Fuji Speedway, circuito automobilistico nella prefettura di Shizuoka. Proprio nella sede d'arrivo sarà disegnato anche il percorso delle due cronometro.

Il monte Fuji, la vetta più alta del Giappone Credit Foto Getty Images

Percorso

Il percorso olimpico sarà molto selettivo. La prova in linea maschile sarà lunga 234 km e presenterà 4865 metri di dislivello. ll gruppo affronterà un primo tratto completamente pianeggiante di 40 km, poi la strada comincerà a salire in maniera leggera ma costante fino al GPM di Doushi Road. Dopo un breve falsopiano, ascesa breve ma impegnativa verso il Kagosaka Pass. Dopo la discesa verso Gotemba, si salirà verso il Fuji Sanroku, punto più alto con il GPM collocato a 1451 metri di altitudine. La salita misura 15 km con una pendenza media del 6%, impossibile non aspettarsi una prima selezione nel gruppo principale. Dopo un tratto nervoso, la quarta salita in programma condurrà sul Mikuni Pass (201 km), 6.5 km di lunghezza con una pendenza media addirittura in doppia cifra (10.6%) e punte al 22%, mentre l’ultima difficoltà altimetrica sarà nuovamente il Kagosaka Pass (212 km).

La rapida discesa successiva introdurrà nel circuito conclusivo, del quale il gruppo dovrà compiere un giro e mezzo per un totale di 17.7 km. La presenza di un ulteriore strappo potrebbe regalare ancora spettacolo nel caso in cui la situazione non fosse già delineata. La prova femminile sarà lunga 137 km per 2692 metri di dislivello. Uguale a quella maschile nella prima parte, non presenterà però le ascese al Monte Fuji e al Mikuni Pass. Le due prove contro il tempo si disputeranno Fuji Speedway, per l’occasione predisposto di un circuito di 22.1 chilometri che le donne affronteranno una volta e gli uomini due. Il circuito è molto ondulato e ha un dislivello di 423 metri a giro con due salite: la prima lunga 5.4 km con una pendenza media del 4.1%, la seconda sarà di 2 km al 4.5%.

Calendario

24 luglio - Corsa in linea uomini

25 luglio - Corsa in linea donne

28 luglio - Cronometro uomini e cronometro donne

L'Italia

In virtù del ranking, la squadra azzurra potrà gareggiare con 5 atleti nella prova in linea maschile, al pari di Belgio, Francia, Olanda, Spagna e Colombia. Su un percorso così duro, è facile che il CT Davide Cassani privilegi corridori che danno del tu alle salite. Una squadra che sarà costruita, con ogni probabilità, intorno a Vincenzo Nibali. Saranno quattro, invece, le componenti della squadra azzurra femminile.

Atleti da seguire

Proprio lo Squalo messinese sarà uno degli uomini da tenere d'occhio nel contesto olimpico. Nibali ha un conto in sospeso con i Giochi, dopo quella maledetta caduta in discesa a Rio quando viaggiava spedito verso una probabile medaglia. Il percorso duro non lo spaventa, l'esperienza e la classe non temono confronti e allora forza Vincenzo. Naturalmente la concorrenza sarà spietata: dagli sloveni Pogacar e Roglic a Julian Alaphilippe, anche se la lista è davvero lunga. Ma l'uomo forse più atteso in casa Italia dopo un 2020 straordinario è Filippo Ganna, che nella prova a cronometro punterà dritto all'oro.

Vincenzo Nibali in azione a Rio 2016 Credit Foto Getty Images

Storia

Il ciclismo su strada è presente ai Giochi fin dal 1896, anche se dal 1900 al 1912 è rimasto fuori dal programma. La prova a cronomentro entrò nella rassegna nel 1912, per scomparire nel 1936 e ritornare nel 1996. Le donne gareggiano nella prova in linea dal 1984 e dal 1996 anche a cronometro. Tra gli uomini, nessuno ha fatto meglio dell'Italia con 6 ori (Attilio Pavesi, Ercole Baldini, Mario Zanin, Pierfranco Vianelli, Fabio Casartelli, Paolo Bettini) e 3 argenti, tutti in linea. Nessuno ha vinto più di Fabian Cancellara, 2 ori a cronometro e un argento in linea tra il 2008 e il 2016. In campo femminile la nazione più decorata è l'Olanda, con 6 ori e due bronzi tra prova in linea e cronometro, mentre la statunitense Kristin Armstrong è l'atleta più vincente avendo trionfato nelle ultime tre edizioni contro il tempo. L'Italia vanta un argento (Imelda Chiappa) e due bronzi (Tatiana Guderzo e Elisa Longo Borghini), tutti in linea.

Tokyo 2020 A tu per tu con Elia Viviani: venerdì l'intervista esclusiva su Eurosport 2 ed Eurosport Player 06/02/2020 A 17:04