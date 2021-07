Alejandro Valverde che, a dispetto dei suoi 41 anni, è sempre da considerare uno dei favoriti per queste corse da un giorno. Per il murciano, quinta olimpiade in carriera. Può andare a medaglia? Nelle precedenti edizioni è sempre arrivato lontano dai primi posti però: 47° ad Atene, 12° a Pechino, 18° a Londra e 30° a Rio. Lui ci proverà, anche forte del 2° posto nella tappa di Andorra, Manca ancora all'appello qualche Nazionale ( ecco la startlist di Tokyo ), ma nelle ultime ore è arrivata la lista dei 5 di Pascual Momparler, il ct della Nazionale spagnola. Come capitano ci sarà, ovviamente,che, a dispetto dei suoi, è sempre da considerare uno dei favoriti per queste corse da un giorno. Per il murciano, campione del mondo nel 2018 , sarà la sua. Può andare a medaglia? Nelle precedenti edizioni è sempre arrivato lontano dai primi posti però: 47° ad Atene, 12° a Pechino, 18° a Londra e 30° a Rio. Lui ci proverà, anche forte del 2° posto nella tappa di Andorra, vinta da Sepp Kuss , dove il corridore della Movistar ha fatto meglio di gente come Alaphilippe, Nibali, Woods, Quintana e Poels.

Oltre a Valverde ci saranno i fratelli Gorka e Ion Izagirre (Ion farà anche la prova a cronometro), Jesús Herrada e Omar Fraile. Si nota subito l'esclusione di Pello Bilbao, il 10° della classifica generale del Tour. Il basco si aspettava di essere in corsa sia per la prova in linea che per la prova a cronometro, invece il ct ha preferito lasciarlo a casa. Non l'ha presa benissimo il corridore della Bahrain Victorious...

Le parole di Pello Bilbao

Non sarò ai Giochi. Il ct me l’ha detto mezz’ora prima della partenza della tappa che non sarei andato. Mi è stato detto tardi e male, questo non mi è stato bene. Gli ho detto che volevo andare a Tokyo, per questo ho fatto il Giro meno intensamente, prima di venire al Tour, ma non ha voluto contare su di me. Gli ho detto che più gare faccio, più vado forte. Ha le sue ragioni e spero che si renderà conto dell’errore. [Pello Bilbao a Marca]

I convocati di Momparler

-Alejandro VALVERDE

-Jesús HERRADA

-Omar FRAILE

-Gorka IZAGIRRE

-Ion IZAGIRRE (+crono)

Così però ha deciso Momparler che ha preferito portare dei corridori più 'vicini' a Valverde, considerando il murciano comunque sempre il capitano. Pur riconoscendo la necessità di avere un piano B, C e D da poter spendere in una prova come quella di Tokyo.

Ho voluto costruire una squadra attorno a Valverde con ragazzi che, oltre a poter lavorare e mettersi al servizio di Alejandro, abbiano la capacità di mettersi in proprio e provarci. Credo che con i pochi convocati con i quali ogni selezione dovrà presentarsi, sarà una corsa con molte possibilità e movimentata. Questa squadra ci dà molte opzioni. Sono tutti corridori che hanno dimostrato di poter fare bene in corse di un giorno di più di 200 km. [Pascual Momparler in conferenza stampa]

Per Valverde, come detto, sarà quindi la 5a Olimpiade in carriera. Se parliamo di ciclismo su strada è un record, perché solo Murilo Fischer (Brasile) e George Hincapie (Stati Uniti) hanno partecipato a 5 edizioni delle Olimpiadi fino ad oggi. C'è Stuart O'Grady con 6, ma sommando le edizioni in cui ha fatto la prova in linea ad altre in cui era impegnato solo in pista. Il record assoluto è quello della francese Jeannie Longo con 7 partecipazioni diverse alle Olimpiadi.

