Vincenzo Nibali ha concluso il suo Tour de France con l'azione in fuga Squalo dello Stretto che però è contento del suo Tour, soprattutto in previsione Tokyo. Nibali è convinto che questo percorso di avvicinamento sia stato perfetto per trovare la condizione in vista della prova olimpica fissata per il 24 luglio. Lo aveva già dichiarato al precedente giorno di riposo e l'ha ricordato ieri ha concluso il suo Tour de France con l'azione in fuga nella tappa di Andorra , senza però riuscire a trovare quel sigillo che gli manca dal 27 luglio 2019 . Fanno due anni senza vittorie per loche però è contento del suo Tour, soprattutto in previsione. Nibali è convinto che questo percorso di avvicinamento sia stato perfetto per trovare la condizione in vista della prova olimpica fissata per il 24 luglio.

Classifiche e risultati del Tour de France

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Le parole di Nibali

Ho vissuto un Tour completamente diverso rispetto alle mie esperienze del passato, ma simile al 2016 prima di Rio. Il Tour è importante per tutti e ti permette di metterti a confronto con i migliori al mondo. Penso che sia stato un modo perfetto per me per raggiungere il top della forma a Tokyo. Le sensazioni sono buone, ma per una corsa come i Giochi hai bisogno che tutta la squadra sia al meglio. Sono sicuro che il mio compagno Giulio Ciccone sarà un uomo chiave per la squadra

Vincenzo Nibali sarà a Tokyo nel quintetto azzurro composto dal suo compagno di squadra di club, appunto, Giulio Ciccone oltre a Gianni Moscon, Alberto Bettiol e Damiano Caruso. Tutti hanno fatto il Giro d'Italia e poi i campionati nazionali italiani (eccezion fatta per Bettiol infortunato). Gianni Moscon ha poi proseguito con il GP Lugano ed è stato poi fermo per poco più di 2 settimane. Ora riprenderà con la Settimana ciclistica italiana (5 tappa da Alghero a Cagliari), dove parteciperanno proprio Damiano Caruso, Ciccone e Bettiol. Ci saranno anche Elia Viviani, Simone Consonni e Filippo Ganna che a Tokyo cercheranno gloria nella pista.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11