Elisa Longo Borghini? Niente, dopo van Vleuten, la van der Breggen e la Dygert a giocarsi l'oro e occhio a qualche outsider. Che possa essere Elisa? Non sembra, considerando che la pioggia ( Cosa chiedere di più ad? Niente, dopo il bronzo nella prova in linea , anche se la campionessa nazionale italiana a crono è l'unica atleta azzurra che parteciperà anche alla prova a cronometro . Non è tra le favorite per l'oro e anche per la medaglia sarà complicato, vista la distanza di livello tra le altre e le italiane. Ci saranno la, lae laa giocarsi l'oro e occhio a qualche outsider. Che possa essere Elisa? Non sembra, considerando che la pioggia ( prevista sul percorso di Fuji ) sarà un ostacolo non da poco.

Una cronometro a cuor leggero

Sono pronta per la cronometro, è l’ultimo sforzo di questa Olimpiade. La affronto a cuor leggero dopo il bronzo di domenica, ma sempre con serietà. È una crono molto dura dove non parto sicuramente da favorita, ci sono le due olandesi, l’americana e la tedesca che sono molto più forti di me, almeno sulla carta

Non contenta di correre sotto l'acqua

Altra variante è il meteo, che non mi preoccupa, anche se è prevista pioggia. Non sono contenta di correre sotto l’acqua, ma l'accetto in ogni caso, non si può fare niente. Come detto mi sento tranquilla e serena, domani bisognerà pedalare forte

