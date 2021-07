Filippo Ganna che cerca gloria anche alle Olimpiadi, ma dalle 4:30 in poi avremo in 'campo' anche le donne. Stesso 22,1 km. Come Italia, puntiamo tutto su Elisa Longo Borghini che arriva dalla van der Breggen, la van Vleuten, la Dygert e la Reusser. Alle 7 in punto toccherà agli uomini ( gli orari di partenza ), conche cerca gloria anche alle Olimpiadi, ma dalle 4:30 in poi avremo in 'campo' anche le donne. Stesso tracciato di Fuji , ma con un chilometraggio inferiore: verrà percorso solo una volta il circuito per un totale di. Come Italia, puntiamo tutto suche arriva dalla medaglia di bronzo conquistata nella prova in linea . A Rio giunse al 5° posto, ma nelle rassegne intercontinentali successive non è riuscita a piazzarsi vicino alle migliori. Arriverà un exploit in quel di Tokyo? Le favorite sono un po' sempre le stesse: la campionessa del mondo (anche a crono), la van Vleuten, la Dygert e la Reusser.

Gli orari di partenza

Orario Cicliste 4:30:00 Masomah ALI ZADA (Squadra Rifugiati) 4:31:30 Julie VAN DE VELDE (Belgio) 4:33:00 Anna SHACKLEY (Gran Bretagna) 4:34:30 Karol-Ann CANUEL (Canada) 4:36:00 Eri YONAMINE (Giappone) 4:37:30 Sarah GIGANTE (Australia) 4:39:00 Omer SHAPIRA (Israele) 4:40:30 Katrine AALERUD (Norvegia) 4:42:00 Christine MAJERUS (Lussemburgo) 4:43:30 Mavi GARCÍA (Spagna) 4:45:00 Leah KIRCHMANN (Canada) 4:46:30 Lisa KLEIN (Germania) 4:48:00 Juliette LABOUS (Francia) 4:49:30 Alena AMIALIUSIK (Bielorussia) 4:51:00 Anna PLICHTA (Polonia)

La prima a partire sarà la ciclista afghana Masomah Ali Zada che a queste Olimpiadi gareggia con la squadra degli Atleti Rifugiati, poi ogni ciclista partirà a distanza di 1'30'' l'una dall'altra. Anche qui occhio ai sorpassi di chi arriva da dietro. Al contrario della crono maschile, non ci saranno le 'pause' da 40 minuti l'una. Sarà tutto senza interruzioni fino alla partenza della van der Breggen.

Le ultime 10

Orario Cicliste 4:52:30 Ashleigh MOOLMAN-PASIO (Sudafrica) 4:54:00 Elisa LONGO BORGHINI (Italia) 4:55:30 Emma NORSGAARD (Danimarca) 4:57:00 Amber NEBEN (Stati Uniti) 4:58:30 Annemiek VAN VLEUTEN (Paesi Bassi) 5:00:00 Grace BROWN (Australia) 5:01:30 Lisa BRENNAUER (Germania) 5:03:00 Marlen REUSSER (Svizzera) 5:04:30 Chloé DYGERT (Stati Uniti) 5:06:00 Anna VAN DER BREGGEN (Paesi Bassi)

Dalle 4:52:30 cominciano a partire quelle forti, con la nostra Elisa Longo Borghini che inizierà la sua prova alle 4:54. L'ultima a partire sarà la campionessa del mondo in carica Anna van der Breggen che però si dovrà guardare le spalle dalla specialista Dygert. Non ci sarà invece la neo campionessa olimpica Anna Kiesenhofer. L'austriaca ha inoltre vinto il campionato nazionale a crono in questo 2021, ma l'Austria non è riuscita a qualificare (attraverso la classifica a squadre) neanche una ciclista per la prova a cronometro olimpica.

