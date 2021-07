7.00 di mercoledì mattina, perché è arrivato il grande momento della prova a cronometro olimpica maschile. Se la prova in linea Bettiol e un Moscon in grande forma, la prova a cronometro è il vero grande obiettivo della spedizione azzurra di Tokyo. L'obiettivo Filippo Ganna come van Aert e Evenepoel, Roglic e Geraint Thomas a caccia di riscatto, ma soprattutto un Rohan Dennis che pensa a questa crono ormai da tre mesi. Il primo a partire sarà il siriano Ahmad Badreddin Wais che partecipa a queste Olimpiadi con la maglia della squadra dei rifugiati. Poi ogni corridore partirà a distanza di 1'30'' da quello precedente, occhio ai sorpassi... Ci siamo! C'è da puntare la sveglia per le, perché è arrivato il grande momento della prova a cronometro olimpica maschile. Se la prova in linea era un terno al lotto , nonostante avessimo une unin grande forma, la prova a cronometro è il vero grande obiettivo della spedizione azzurra di Tokyo. L'obiettivo minimo è una medaglia ma, avendocome campione del mondo in carica , sognare l'oro non costa nulla. Non mancheranno però gli avversari, tra i belgi, Roglic e Geraint Thomas a caccia di riscatto, ma soprattutto unche pensa a questa crono ormai da tre mesi. Il primo a partire sarà il sirianohe partecipa a queste Olimpiadi con la maglia della. Poi ogni corridore partirà a distanza di 1'30'' da quello precedente, occhio ai sorpassi...

Gli orari di partenza

Orario di partenza Corridore 7:00:00 Ahmad Badreddin WAIS (Rifugiati) 7:01:30 Saeid SAFARZADEH (Iran) 7:03:00 Azzedine LAGAB (Algeria) 7:04:30 Amanuel GEBREIGZABHIER (Eritrea) 7:06:00 Nikias ARNDT (Germania) 7:07:30 Stefan DE BOD (Sudafrica) 7:09:00 Hugo HOULE (Canada) 7:10:30 Tanel KANGERT (Estonia) 7:12:00 Nicolas ROCHE (Irlanda) 7:13:30 Michael KUKRLE (Repubblica Ceca) 7:15:00 George BENNETT (Nuova Zelanda) 7:16:30 Lawson CRADDOCK (Stati Uniti) 7:18:00 Nelson OLIVEIRA (Portogallo) --- --- 7:56:00 Tao GEOGHEGAN HART (Gran Bretagna) 7:57:30 Richie PORTE (Australia) 7:59:00 Remco EVENEPOEL (Belgio) 8:00:30 Alberto BETTIOL (Italia) 8:02:00 Lukás KUBIS (Repubblica Ceca) 8:03:30 Toms SKUJINS (Lettonia) 8:05:00 Patrick KONRAD (Austria) 8:06:30 Rigoberto URAN (Colombia) 8:08:00 Alexey LUTSENKO (Kazakistan) 8:09:30 Ion IZAGIRRE (Spagna) 8:11:00 Maciej BODNAR (Polonia) 8:12:30 Aleksandr VLASOV (Russia) 8:14:00 Maximilian SCHACHMANN (Germania) --- --- 8:52:00 Tobias FOSS (Norvegia) 8:53:30 Patrick BEVIN (Nuova Zelanda) 8:55:00 Brandon McNULTY (Stati Uniti)

Ci saranno due “pause” durante la prova a cronometro. Dopo 13 corridori, infatti, e saremo alle 7:18, non partirà più nessuno fino alle 7:56. Dopo quasi 40 minuti ecco altri 13 corridori, con Geoghegan Hart a far partire la seconda tornata. Qui ci sono anche potenziali favoriti, come Richie Porte e Remco Evenepoel, ma anche Vlasov, Schachmann, Lutsenko e Rigoberto Uran. Tutta gente che va forte. C'è anche il nostro Alberto Bettiol che partirà alle 8:00:30, sarà il primo dei due italiani a cominciare questa prova. Alle 8:14 nuova pausa.

Wiggins: "Van Aert, Roglic e Thomas i favoriti per la crono". E Ganna?

Gli ultimi 10

Orario di partenza Corridore 8:56:30 Tom DUMOULIN (Paesi Bassi) 8:58:00 João ALMEIDA (Portogallo) 8:59:30 Kasper ASGREEN (Danimarca) 9:01:00 Primoz ROGLIC (Slovenia) 9:02:30 Geraint THOMAS (Gran Bretagna) 9:04:00 Rohan DENNIS (Australia) 9:05:30 Rémi CAVAGNA (Francia) 9:07:00 Stefan KÜNG (Svizzera) 9:08:30 Wout VAN AERT (Belgio) 9:10:00 Filippo GANNA (Italia)

Dumoulin, quello portoghese Almeida e quello danese Asgreen. Alle 9:01 tocca a Primoz Roglic che cerca riscatto dopo essere stato un po' in ombra durante la prova in linea, con lo sloveno che ha sofferto molto il caldo. Poi Geraint Thomas, ma il cerchietto rosso è da mettere su Rohan Dennis che partirà alle 9:04. Sarà il vero rivale di Ganna per l'oro. Poi chiuderanno la cronometro Küng, lo spauracchio van Aert e il campione del mondo Ganna che comincerà la sua prova alle 9:10 in punto. Non ci saranno corridori come Tony Martin (campione nazionale tedesco), ma non convocato per le Olimpiadi e, soprattutto, Tadej Pogacar. Il Alle 8:52 si riparte con Foss, Bevin e McNulty. Dalle 8:56:30 partono invece gli ultimi 10 di questa cronometro. Subito con grandi nomi: il campione nazionale olandese, quello portoghesee quello danese. Alle 9:01 tocca ache cerca riscatto dopo essere stato un po' in ombra durante la prova in linea, con lo sloveno che ha sofferto molto il caldo. Poi, ma il cerchietto rosso è da mettere suche partirà alle 9:04. Sarà il vero rivale di Ganna per l'oro. Poi chiuderanno la cronometro, lo spauracchioe il campione del mondoche comincerà la sua prova alle 9:10 in punto. Non ci saranno corridori come(campione nazionale tedesco), ma non convocato per le Olimpiadi e, soprattutto,. Il vincitore della cronometro di Laval al Tour , ha deciso insieme al suo ct di non forzare troppo visto gli sforzi dell'ultimo mese e di fare solo la prova in linea (dove ha conquistato il bronzo). Da ricordare che in questa cronometro olimpica nessun corridore indosserà la maglia speciale di campione del mondo, europeo o nazionale (come Asgreen, Almeida o Dumoulin). Ognuno correrà con il body della propria Nazionale.

