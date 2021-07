Ciclismo

Olimpiadi 2020, Tokyo, Ciclismo su strada - Evenepoel cresce nel finale, ma resta dietro: solo 9° nella cronometro

OLIMPIADI - Era uno dei papabili per andare a medaglia ma, nella prova in linea, non era andato fortissimo. Remco Evenepoel chiude la sua crono solo con il 9° tempo, con un ritardo di 2'17'' su Roglic. Poteva andare molto meglio.

