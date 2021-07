L'atleta del Team Rifugiati, Masomah Ali Zada, ​​ha mandato un messaggio importante a tutto il mondo dopo aver gareggiato nella crono su strada. È arrivata ultima, ma era felicissima perchè la sua presenza alle Olimpiadi è un segnale per chiunque non creda nell'uguaglianza di genere.

"Mi sono detta che sono già una vincente contro le persone che pensano che le donne non abbiano il diritto di andare in bicicletta - ha detto a Eurosport - Ho partecipato ai Giochi Olimpici, quindi ho vinto".

Tokyo 2020 Il ciclismo su strada a Tokyo 2020: gare, percorso e calendario 10/03/2020 A 15:04

IL MIO MESSAGGIO È PER LE PERSONE CHE PENSANO CHE LE DONNE NON ABBIANO IL DIRITTO DI ANDARE IN BICICLETTA, PENSANO CHE LA DONNA NON POSSA FARE COSE DIFFICILI, IL MIO MESSAGGIO È UNA RISPOSTA FORTE A COLORO CHE VOGLIONO LIMITARE I DIRITTI DI DONNE.

Masomah Ali Zada: scappata dall'Afghanistan, ora a Tokyo con la squadra degli atleti rifugiati

Ali Zada, una rifugiata dall'Afghanistan che ora vive in Francia, normalmente corre lunghe distanze e ha rivelato di non aver mai corso in una cronometro prima.

MI SONO PREPARATA PER LA LUNGA DISTANZA MA ALL'ULTIMO MOMENTO ABBIAMO DECISO DI FARE LA CRONOMETRO. NON AVEVO ALCUNA ESPERIENZA MA ERA COSÌ BELLO.

"Sono felice della mia gara. La cosa più importante è che ho partecipato come atleta e come donna afgana. Ho vissuto in un Paese dove alcune persone sembrano voler limitare i diritti delle donne, quindi sono qui e sono orgogliosa di rappresentare i diritti delle donne afghane".

Ali Zada ​​aveva detto che prendere parte a un'Olimpiade andava al di là di qualsiasi aspettativa.

"Ho iniziato a pedalare in Afghanistan ma sono stato obbligata a scappare in Francia. Ho continuato a fare ciclismo in Francia perché partecipare alle Olimpiadi non è facile, devi allenarti duramente, essere una professionista e fare molti sacrifici. Era il mio sogno ma pensavo che non fosse possibile. Ma ho continuato a sognare, a lavorare, a continuare a pedalare e oggi sono qui".

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su strada

Tokyo 2020 Roglic: "Per me tutto è possibile. Non avevo nulla da perdere" 20 ORE FA