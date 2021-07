Ciclismo

Olimpiadi, ciclismo. Il capolavoro di Carapaz: l'oro olimpico è suo

CICLISMO - Tra due favoriti viene fuori un outsider di lusso. Dal trionfo al Giro d’Italia 2019, passando per il podio all’ultimo Tour de France, per finire con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo: si chiude al meglio un cerchio meraviglioso per Richard Carapaz che è riuscito ad imporsi nella prova in linea maschile di ciclismo su strada.

00:00:56, un' ora fa