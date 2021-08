Filippo Ganna esce dalle Olimpiadi di Tokyo con un bilancio assolutamente positivo. È vero, non è riuscito Italia del quartetto a vincere la esce dalle Olimpiadi di Tokyo con un bilancio assolutamente positivo. È vero, non è riuscito a conquistare una medaglia nella prova a cronometro - pur essendo il campione del mondo in carica - ma si è riscattato a dir poco clamorosamente in pista. Ha letteralmente trascinato l'del quartetto a vincere la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre. Una medaglia d'oro oggettivamente impronosticabile alla vigilia , considerando la forza della Danimarca che da anni primeggiava in questa disciplina. E ora? La stagione di Ganna non è finita qui...

Un oro che ripaga i tanti sacrifici. E la crono...

Tokyo 2020 Ganna e fratelli: un'impresa che riscatta il ciclismo italiano 04/08/2021 A 20:24

Questo bellissimo risultato ci ripaga di tanti sacrifici. Delusione per non essere andato a medaglia nella crono? Un percorso lontano dalle mie corde, ma è chiaro che avrei voluto ottenere la medaglia

L'ITALIA TORNA A CASA CON UNA MEDAGLIA. BASTA COSÌ? Sì, non potevamo chiedere di più No, si poteva fare meglio in linea No, Ganna doveva prendere una medaglia

E adesso?

La stagione per me non è ancora finita, correrò fino ad ottobre e dovrò mettere bene gli appuntamenti in agenda

Al momento, Ganna ha solo un appuntamento già fissato dalla Ineos Grenadiers. Il corridore verbanese sarà presente alla Bretagne Classic del 29 agosto, come primo appuntamento. Certa però la sua partecipazione ai Mondiali di Leuven (19 settembre) per confermare il titolo iridato a cronometro. Poi, a fare gola a Pippo Ganna, c'è la Parigi-Roubaix del 3 ottobre. Sempre se si riuscirà a correre.

Riguarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su strada

Tokyo 2020 Ganna, Lamon, Milan, Consonni: chi sono gli eroi del quartetto da record 04/08/2021 A 13:45