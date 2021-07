Dopo sette anni, sembra arrivata al capolinea l'avventura di Davide Cassani come CT della Nazionale di ciclismo. L'ex corridore non rimarrà in Giappone per assistere alle gare su pista, ma ha deciso di rientrare in anticipo in Italia. La motivazione ufficiale? Mancanza di pass. Ma le sue parole, se ce ne fosse ulteriore bisogno, lasciano trasparire dell'altro: "Sto prendendo ora l'aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne quando torno". Le dimissioni - o una mancata conferma - sono nell'aria e sono figlie anche dei risultati ottenuti nelle prove olimpiche: nessun italiano in top 10 nella prova in linea e il quinto posto di Ganna tra gli uomini, con il bronzo in linea di Elisa Longo Borghini a salvare la spedizione.

Il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni potrebbe così riservargli un posto da "ambasciatore del ciclismo italiano", dopo aver dichiarato che "il lavoro che sa fare bene Cassani è quello di coinvolgere nuovi ciclisti ed entusiasmarli". L'addio è a un passo, insomma, e il nome che circola come potenziale sostituto è quello di Gianni Bugno. Sotto la guida dell'attuale CT, l'Italia non è riuscita a sfatare il tabu dell'oro iridato che perdura da Alessandro Ballan nel 2008 e il miglior risultato resta l'argento di Matteo Trentin a Yorkshire 2019. A cronometro, invece, sono arrivati il bronzo e l'oro di Filippo Ganna nel biennio 2019-2020. Tre successi consecutivi, invece, agli Europei col trio Matteo Trentin-Elia Viviani-Giacomo Nizzolo.

