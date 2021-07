Mercoledì 28 luglio è in programma la prova a cronometro maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia schiera Filippo Ganna e Alberto Bettiol e punta forte per una medaglia soprattutto sul verbanese, campione del mondo in carica. Il percorso è piuttosto duro e non perfettamente adatto alle sue caratteristiche, ma il corridore della Ineos ha le carte in regola per puntare al podio.

Filippo Ganna e Alberto Bettiol nella cronometro maschile, in diretta su Discovery+

La cronometro maschile inizierà alle 7 ora italiana, le 14 a Tokyo. Filippo Ganna partirà per ultimo, alle 9.01 ora italiana, mentre Alberto Bettiol comincerà la sua prova alle 8. La prova a cronometro di Tokyo sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+, il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player nella notte del 28 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

I favoriti

Wout van Aert. Il belga ha disputato un grande Tour de France ed è stato Remco Evenepoel, allo sloveno Primoz Roglic, passando per l'australiano Rohan Dennis e il danese Kasper Asgreen. Ma anche specialisti come Stefan Kung, Remi Cavagna, Tom Dumoulin, Geraint Thomas e Joao Almeida. Sono 39 gli iscritti alla cronometro maschile olimpica. Il primo a partire sarà l'atleta del team dei rifugiati Ahmad Badreddin Wais. Il favorito numero 1 è. Il belga ha disputato un grande Tour de France ed è stato argento dietro a Carapaz nella prova in linea, nonostante una prova strepitosa. Difficile trovare un punto debole in lui, che va forte dappertutto e vorrà riscattare un altro secondo posto dopo quelli ottenuti ai Mondiali di Imola 2020. Ma i grandi nomi sono tanti. Dall'altro belga,, allo sloveno, passando per l'australianoe il danese. Ma anche specialisti come

Il percorso

Il percorso della prova olimpica prevede due giri di un circuito che parte e arriva al Fuji International Speedway, lo stesso traguardo già visto nelle prove in linea. Ogni giro è lungo 22,1 chilometri, per 44,2 chilometri totali e 423 metri di dislivello per tornata, con tanti saliscendi a pesare sulle gambe dei corridori.

L'albo d'oro

La cronometro maschile è entrata nel programma olimpico ad Atlanta 1996. Il primo vincitore è stato lo spagnolo Miguel Indurain. In seguito si sono imposti il russo Vjaceslav Ekimov (Sydney 2000 e Atene 2004), lo svizzero Fabian Cancellara (Pechino 2008 e Rio 2016) e il britannico Bradley Wiggins (Londra 2012). Tra i partecipanti di questa edizione, l'unico ad aver centrato il podio in passato è Tom Dumoulin, argento cinque anni fa. L'Italia non è mai andata a medaglia in questo evento.

