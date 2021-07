Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo Prova a cronometro | Uomini 06:54-10:42 Live

8:19 - Evenepoel non incanta

Remco Evenepoel è in ritardo da Bettiol al primo intermedio, ma anche rispetto a Houle al secondo. Non sta volando il belga, che sembra sempre un po' insicuro nei tratti in cui bisogna rischiare.

Tokyo 2020 Il ciclismo su strada a Tokyo 2020: gare, percorso e calendario 10/03/2020 A 15:04

8:13 - Miglior tempo Bettiol al primo intermedio

Parte bene Alberto Bettiol! L'azzurro passa col miglior crono al primo intermedio, undici secondi meglio di Evenepoel. Nel frattempo è partito Vlasov, poi ci sarà solo Schachmann prima della seconda pausa.

8:07 - Houle beffa De Bod!

Sei decimi! Hugo Houle beffa di un'incollatura De Bod e si porta al comando. Gara che ovviamente deve ancora entrare nel vivo.

8:05 - De Bod primo sul traguardo

Stefan De Bod chiude la sua gara in 57'57'', nettamente in testa. Ma tra poco arriverà Houle, che stava facendo meglio.

8:01 - In gara anche Bettiol

Scende in pista anche il primo dei due italiani in gara, Alberto Bettiol.

7:59 - Ecco Evenepoel

Parte il primo nome veramente importante di questa cronometro: Remco Evenepoel. Il belga lotterà per una medaglia? Ricordiamo che è stato campione europeo 2019 e argento mondiale 2019.

7:56 - Si riparte con Geoghegan Hart

Tornano a partire i corridori dopo la pausa. Tocca al britannico Tao Geoghegan Hart, il vincitore del Giro 2020.

7:41 - Houle ancora in testa

Houle si mantiene al comando anche al terzo intermedio, dove ha 7 secondi su De Bod.

7:34 - Pausa dopo Oliveira

Da segnalare che dopo la partenza di Oliveira c'è una pausa di più di mezzora per impedire ai corridori di incrociarsi lungo il percorso, che parte e arriva all'autodromo. Lo stesso succederà più tardi, tra Schachmann e Foss.

7:26 - Hugo Houle miglior intermedio

Il canadese Hugo Houle fa segnare il miglior tempo al primo intermedio.

7:18 - Parte Oliveira

Anche il portoghese Nelson Oliveira può dire la sua. Il corridore della Movistar è appena partito. Tra i corridori già in gara che possono fare un buon tempo c'è Stefan De Bod.

7:09 - Evenepoel primo dei big

I grandi nomi sono tutti concentrati in fondo alla startlist, tranne Remco Evenepoel che scenderà dalla pedana alle 07.59.

7:02 - Iniziata la gara

È partito Wais, comincia la prova a cronometro maschile a Tokyo 2020!

6:55 - Ganna parte per ultimo

Filippo Ganna parte per ultimo, alle 9.10. Il primo in gara, invece, è il corridore del team dei rifugiati Ahmad Badreddin Wais (alle 7). Bettiol alle 8.

6:50 - Percorso duro

Il "Fuji Speedway” ospita partenza e arrivo della prova. I corridori dovranno ripetere due volte la lunghezza del circuito per un totale di 44,2 km di gara, con un dislivello di 846 metri. Cronometro tutt'altro che facile e aperta agli specialisti. Questo perché sarà un sali e scendi continuo, che avvantaggerà più gli scalatori cronomen” ai cronomen puri”. Si parte in discesa, ma dopo circa 4 km c'è la prima salitella, andando a 455 metri sopra il livello del mare. È un dentello più che un vero e proprio GPM, che troveremo però arrivati a 10,3 km dalla partenza, con un cima che arriva a 676 metri, il picco più alto di questa prova. Poi discesa e nuova risalita, a sfiorare i 600 metri. Ricordiamo che il dislivello sarà una delle variabili fondamentali di questa prova. Il tutto da ripetere due volte. Arrivo in leggera salita, saremo a 591 metri di altitudine.

6:45 - Ganna sfida van Aert (e non solo)

Filippo Ganna va a caccia di una medaglia nella specialità in cui è campione del mondo in carica. Il verbanese dovrà però affrontare un percorso duro, che non sposa al meglio le sue caratteristiche. Per questo il favorito numero 1 sembra essere il belga Wout van Aert, in grande spolvero sia al Tour che nella prova in linea. Tanti, però, i nomi che puntano in alto: l'altro belga Remco Evenepoel, lo sloveno Primoz Roglic, lo svizzero Stefan Kueng, il francese Remi Cavagna, l'australiano Rohan Dennis, l'olandese Tom Dumoulin, il britannico Geraint Thomas, il portoghese Joao Almeida. In gara anche Alberto Bettiol.

6:40 - C'è la cronometro maschile

Dopo le prove in linea è tempo di cronometro a Tokyo 2020! Annemiek van Vleuten ha vinto quella femminile , chi conquisterà l'oro tra gli uomini?

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su strada

Tokyo 2020 Van Vleuten vince la cronometro, Longo Borghini decima 2 ORE FA