Ebbene sì, questa volta è veramente medaglia d’oro per Annemiek van Vleuten. Dopo l’illusione della vittoria di domenica nella prova in linea, oggi la fenomenale olandese non ha sbagliato praticamente nulla, dominando da vera e propria marziana la prova a cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020! Con 30’13” la 38enne della Movistar ha staccato di ben 56″ la svizzera Marlen Reusser, argento, e di 1’02” l’altra orange, la campionessa del mondo di specialità Anna van der Breggen, che completa così una giornata da incorniciare per i Paesi Bassi. Podio sfiorato per l’australiana Grace Brown. Top ten agguantata invece per la nostra azzurra Elisa Longo Borghini, decima al traguardo.

Entrando nella cronaca della prova, proprio la verbanese, partita alle ore 4.54, scatta e affronta i primi chilometri con una bella concentrazione. Nel frattempo la francese Juliette Labous, già protagonista nella prova in linea, fa segnare uno dei primi intermedi di riferimento con un buon primo parziale. Terminate le partenze, c’è quella della campionessa del mondo di specialità Anna van der Breggen. Contestualmente Longo Borghini è quinta all’intermedio: 19” di ritardo rispetto al nuovo miglior tempo provvisorio della sudafricana Moolman-Pasio, che ben presto viene rimbalzata dall’eterna statunitense Amber Neben in 14:52.85. La nostra verbanese cerca di rimontare nella seconda parte del tracciato, ma poco più indietro di lei arriva Van Vleuten scatenata, vendicativa dopo l’argento di domenica, e con un margine impressionante su tutte le rivali.

Al secondo intermedio l’orange incrementa il proprio vantaggio con ben 40” su Neben. Alle sue spalle invece, Van der Breggen e Dygert non riescono a tenere il passo al primo intermedio. Non è giornata per Van der Breggen, terza al secondo intermedio, mentre arriva Longo Borghini con il terzo posto parziale e quindi un’ottima possibilità di top-10 per l’azzurra. Poco tempo ed ecco che il missile olandese Van Vleuten, con 30:13.49, e quasi 44 km/h di media, va ad agguantare la medaglia d’oro! Bellissima la prova della svizzera Marion Reusser, che si prende la seconda posizione provvisoria e sogna l’argento. Dietro di lei l’australiana Grace Brown che spera sino all’ultimo per il bronzo, ma i Paesi Bassi non si accontentano, e si prendono anche il terzo posto assieme alla campionessa del mondo di specialità Anna van der Breggen. Medaglia di legno dunque per Brown. Seguono la statunitense Amber Neben, la tedesca Lisa Brennauer, la statunitense Chloe Dygert, oro iridato nel 2019, la sudafricana Ashleigh Moolman, la francese Juliette Labous, e proprio lLongo Borghini, che chiude al decimo posto con una prova in linea con le sue solite prestazioni.

