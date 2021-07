Ciclismo

Olimpiadi Tokyo Longo Borghini di bronzo: la gioia dei commentatori

TOKYO 2020 - "Un colpo in canna ma quello giusto, per la medaglia di bronzo": ecco il commento di Ilenia Lazzaro, in lacrime, e di Luca Gregorio, contentissimo, dalla cabina di Eurosport.

00:01:19, un' ora fa