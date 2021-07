Tokyo 2020

L'ultimo caso è quello del ciclista Michal Schlegel. Una situazione diventata un caso di Stato: il primo ministro Andrej Babis l'ha definita "uno scandalo" e il capo spedizione, il due volte campione olimpico di canoa Martin Doktor, ha annunciato che il Comitato olimpico ceco ha lanciato un'indagine sul focolaio.

"Non mi piace neanche un po'. Non capisco come sia potuto accadere", ha commentato Babis alla luce dei tanti casi di positività nel gruppo a bordo dello stesso volo, incluso quello giocatrice di beach volley Marketa Nausch-Slukova , affranta dalla notizia che di fatto estromette dai Giochi lei e la sua compagna di squadra Barbora Hermannova. "Continuiamo a persuadere la gente a vaccinarsi e il dottore non lo era - ha notato il primo ministro ceco -. Non è giusto, in primo luogo nei confronti degli atleti".