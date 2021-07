Ciclismo

Tokyo 2020, ciclismo strada, Carapaz trionfa, podio Van Aert-Pogacar, crampi Bettiol: gli highlights

TOKYO 2020 - In una giornata durissima per il percorso e per il caldo, la medaglia d'oro nella prova in linea maschile va a Richard Carapaz (Ecuador), che beffa tutti nel finale e vince per distacco davanti a Wout Van Aert (Belgio) e Tadej Pogacar (Slovenia). L'Italia corre bene e per Bettiol, ma nel finaleil toscano viene fermato dai crampi mentre era in corsa per il podio.

